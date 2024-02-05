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    • Çorum'da korkutan deprem! Kısa süreli panik yaşandı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Çorum&#039;da korkutan deprem! Kısa süreli panik yaşandı
    Deprem, Çorum, AFAD, Kandilli, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Çorum'un İskilip ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Çorum'un İskilip ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem oldu. Korkutan gelişmeyi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı duyurdu.

    13 KİLOMETRE DERİNLİKTE

    Buna göre deprem saat 14.46'da, yerin 13.75 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sallantı vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu.

    SABAH DA KAHRAMANMARAŞ SALLANDI

    Sabah saatlerinde de Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde gerçekleşen kısa süreli hafif sallantılar vatandaşları tedirgin etti.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    DepremÇorumAFADKandilli
    Haberler > Gündem > Çorum'da korkutan deprem! Kısa süreli panik yaşandı
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