Çorum'da korkutan deprem! Kısa süreli panik yaşandı

Çorum'un İskilip ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çorum'un İskilip ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem oldu. Korkutan gelişmeyi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı duyurdu.

13 KİLOMETRE DERİNLİKTE

Buna göre deprem saat 14.46'da, yerin 13.75 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sallantı vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu.

SABAH DA KAHRAMANMARAŞ SALLANDI

Sabah saatlerinde de Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde gerçekleşen kısa süreli hafif sallantılar vatandaşları tedirgin etti.