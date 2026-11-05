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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım'da Azerbaycan'a gidiyor: İki ülkenin bağı kopmaz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore ziyaretinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. 8 Kasım'da Azerbaycan'a ziyaret gerçekleştireceğini ifade eden Erdoğan, "Her zaman söylüyorum, bizim Azerbaycan’la ilişkilerimiz, klasik diplomatik temasların çok ötesindedir. İki ülkenin kopmaz bağı ortak tarihimizin, kültürümüzün, kaderimizin ve inşallah geleceğimizin ürünüdür" dedi.

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Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore ziyaretinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Erdoğan, 8 Kasım'da Azerbaycan'a ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

Erdoğan, "Her zaman söylüyorum, bizim Azerbaycan’la ilişkilerimiz, klasik diplomatik temasların çok ötesindedir. İki ülkenin kopmaz bağı ortak tarihimizin, kültürümüzün, kaderimizin ve inşallah geleceğimizin ürünüdür" sözlerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım'da Azerbaycan'a gidiyor: İki ülkenin bağı kopmaz
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım'da Azerbaycan'a gidiyor: İki ülkenin bağı kopmaz

BAKÜ'YE KRİTİK ZİYARET

8 Kasım’da Azerbaycan'ın Zafer Günü'nden dolayı Bakü'ye gideceğini ifade eden Erdoğan, "Ben de, fevkalade bir durum söz konusu olmazsa, 8 Kasım günü bir Azerbaycan ziyareti yapmayı düşünüyorum. İnşallah bu ziyaret vesilesiyle de gerekli adımları atma imkânımız olur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım'da Azerbaycan'a gidiyor: İki ülkenin bağı kopmaz
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasım'da Azerbaycan'a gidiyor: İki ülkenin bağı kopmaz

"ALİYEV İLE GÖRÜŞMELER YAPTIM"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmeleri yaptığını dile getiren Erdoğan, "Tabii bu arada gerek İstihbarat Başkanı’mı gerek Dışişleri Bakanı’mı Azerbaycan'a gönderdim. Ayrıca bir telefon diplomasisi yine bu arada gerek İlham Bey ile gerekse eşler arasında yapıldı, yapılıyor" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasımda Azerbaycana gidiyor: İki ülkenin bağı kopmaz
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Kasımda Azerbaycana gidiyor: İki ülkenin bağı kopmaz

"AŞAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR ENGEL YOK"

Bakü yönetiminin ve Ankara'nın Zafer Günü’ne çok önem verdiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her zaman söylüyorum, bizim Azerbaycan’la ilişkilerimiz, klasik diplomatik temasların çok ötesindedir. İki ülkenin kopmaz bağı ortak tarihimizin, kültürümüzün, kaderimizin ve inşallah geleceğimizin ürünüdür. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin evelallah aşamayacağı hiçbir engel yoktur" açıklamasında bulundu.

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