Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD dönüşü F-16, F-35 ve Eurofighter Typhoon mesajı verdi: Biden sorunu çözeceğini söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki NATO Zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Eurofighter Typhoon için Almanya ile sorunların aşılması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biden F-16 sorununu 3-4 hafta içinde çözeceğini söyledi" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için ABD'nin başkenti Washington'a gitti. 3 günlük zirvede birçok ülkenin lideriyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyaya önemli mesajlar verdi.

ABD'deki diplomasi trafiğinin ardından Türkiye'ye dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"BIDEN F-16 SORUNUNU ÇÖZECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gelen sorulardan biri, "F-35 meselesinin nasıl çözüleceğini merak ediyoruz. Programa geri dönüş mü söz konusu ya da F-16’yla ilgili bir mahsuplaşma mı olacak?" oldu.

"Bizim burada önceliğimiz F-16 talebimizin karşılanması." diyerek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Alt kümelerde farklı durumlar olabiliyor ama biz oradaki parasal ilişkileri pek gündeme almak istemiyoruz." dedi.

ABD Başkanı Biden ile yaptığı görüşmenin detaylarını da anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çünkü biz F-35 üzerinden zaten ödememizi yaptık. Hatta 5 tane F-35 hangara da alınmıştı ama ne yazık ki olay farklı gelişti ve daha sonra ABD, bizim F16’larımızı da vermeme noktasına dahi gelmişti. Son görüşmede ABD Başkanı Biden “3-4 hafta içerisinde F-16 sorununu çözeceğim” dedi. Bizim için bu noktada önemli olan F-16 konusudur. Bu uçakların ve parçalarının bize gelmesi halinde zaten bizim şu anda teknik kadrolarımız yeterlidir. Bu alanda bütün atölyelerimiz F-16 modernizasyonu konusunda çok çok başarılı. Bu süreci gerek biz, gerek ilgili bakanlarımız ve kurumlarımız yakından takip ediyor ve kısa sürede netice alabilmek için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

"EUROFİGHTER TYPHOON İÇİN SIKINTILARI AŞMAMIZ GEREKİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "NATO ile kurduğumuz münasebet ne kadar adil ve dengeli sizce? Fayda - maliyet analizi yaptığınızda, NATO’ya verdiklerimiz ve aldıklarımızı mukayese ettiğinizde bir mütekabiliyet mevzubahis mi?" sorusu da yöneltildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir fayda-maliyet analizinde Türkiye olarak biz mütekabiliyet ilkesine aykırı bir konuma düşmedik." dedi.

Almanya ile yapılan diplomasi trafiğine değinen Erdoğan, "Sadece terörle mücadelede NATO’yu duruma müdahale etme noktasında henüz netice alabilmiş değiliz. Bundan rahatsız olduğumuzu da Sayın Stoltenberg’e de defalarca ifade ettim. Bir NATO ülkesi olarak Batı’ya bu rahatsızlığımızı hep anlattık. Birinci derecede Almanya, Fransa, İngiltere, malum terörün belli ölçüde destek alanı buldukları yerler. Özellikle Almanya’ya bunları etraflıca anlattık. Mesela terörle mücadelede ülkemizin, dolayısıyla NATO’nun sınırlarının korunması ve tehditlerin bertaraf edilmesi noktasında çoğu zaman yalnız bırakıldık. Bununla da kalınmadı, NATO’nun sınırlarını tehdit eden teröristlere bu tehditlerini güçlendirici yardımlar yapıldı, destekler verildi. Bunlar çok olumlu bir tablo olarak karşımıza çıkmıyor." şeklinde konuştu.

Eurofighter Typhoon alımı konusuna da değinen Erdoğan, "Diğer taraftan Almanya’yla bizim şu anda Akkuyu Nükleer Santrali için gelmesi gereken türbinlerin Alman gümrüğünde bekliyor olması gibi bir sıkıntımız var. Bu, bizi ciddi manada rahatsız etmiştir. Bunu Almanya Başbakanı Olaf Scholz’a ikili görüşmemde tekrar hatırlattım. Gerek Eurofighter Typhoon uçak alım talebimizin karşılanmaması, gerek türbin konusu, gerekse bizim firkateynlerimizde kullanılan bazı makinelerin alınması hususunda ortaya çıkan sıkıntıları aşmamız gerekiyor. Gelişmeleri takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.