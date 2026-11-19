Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda teşkilat mensuplarına uyarılarda bulundu. Bencillik, hırs, kibir ve gösteriş peşinde koşmayı "bünyeyi içeriden çürüten virüsler" olarak nitelendiren Erdoğan, "Bunları kapımıza yaklaştırmayacağız. Milletin emanetini namusumuz, şerefimiz gibi koruyacağız" dedi. Yerel yönetimler reformunda önemli bir aşamaya gelindiğini açıklayan Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecine karşı çıkanlara da tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Parti teşkilatlarına birlik, beraberlik ve çalışma disiplini çağrısı yapan Erdoğan, bencillik, kibir ve gösteriş gibi davranışlara karşı uyarılarda bulundu.

AK Parti'nin 24 yıldır millete hizmet için çalıştığını vurgulayan Erdoğan, yerel yönetimlerde kapsamlı bir reform hazırlığı yürüttüklerini açıkladı. Bazı belediyelerde yaşandığını savunduğu yolsuzluk ve yönetim sorunlarına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de dikkat çeken mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına 'virüs' uyarısı: Kapımıza yaklaştırmayacağız!

"BÜNYEYİ İÇERİDEN ÇÜRÜTEN VİRÜSLERİ KAPIMIZA YAKLAŞTIRMAYACAĞIZ"

Parti teşkilatlarından çalışmalarına aynı kararlılıkla devam etmelerini isteyen Erdoğan, rehavete kapılmamaları gerektiğini söyledi.

Erdoğan, "Gayret yoksa tevfik de yoktur. Gayret eden için Allah'ın izniyle tevfik mukadderdir. Onun için asla rehavete kapılmayacağız. 24 yıldır her gün yaptığımız gibi bugün de yarın da çok çalışacağız, emek vereceğiz, hizmet edeceğiz, ter dökeceğiz, gönül kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Parti içinde kişisel çıkarların ve gösterişin ön plana çıkmaması gerektiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu uyarıda bulundu:

"Boş vermişlik, adam sendecilik, bencillik, hırs, kibir, şov peşinde koşma gibi bünyeyi içeriden çürüten virüsleri kapımıza yaklaştırmayacağız. Milletin emanetini gözümüz gibi, namusumuz, şerefimiz gibi koruyacak ve kollayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına 'virüs' uyarısı: Kapımıza yaklaştırmayacağız!

"AK PARTİ 12 MİLYONA YAKLAŞAN ÜYESİYLE TÜRKİYE'NİN EN GENİŞ AİLESİDİR"

Konuşmasının başında parti teşkilatlarına teşekkür eden Erdoğan, AK Parti'nin Türkiye'nin en büyük siyasi hareketi olduğunu söyledi.

Erdoğan, "AK Parti, Türkiye'nin en büyük partisidir. AK Parti, 12 milyona yaklaşan üye sayısıyla Türkiye'nin en geniş ailesidir. AK Parti, kurumsal tecrübesiyle, sahadaki enerjisiyle, makine misali tıkır tıkır işleyen güçlü teşkilat yapısıyla son derece özel bir siyasi harekettir" dedi.

AK Parti'nin milletin iradesini temsil ettiğini savunan Erdoğan, partinin bugünlere teşkilat mensuplarının çabalarıyla geldiğini belirterek Türkiye'yi büyütmeye devam edeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına 'virüs' uyarısı: Kapımıza yaklaştırmayacağız!

"SOKAKLA, ÇARŞIYLA, PAZARLA BAĞIMIZ HİÇBİR ZAMAN KOPMADI"

AK Parti teşkilatlarının 81 il ve 922 ilçede vatandaşlarla buluştuğunu belirten Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında toplumun her kesiminin taleplerini dinlediklerini söyledi.

Esnaf, çiftçi, gençler, kadınlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldiklerini anlatan Cumhurbaşkanı, 86 milyon vatandaşın sorunlarına çözüm bulmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Erdoğan, "Biz bundan 25 sene önce sokağın, çarşının, pazarın sesi olarak kurulmuş bir partiyiz. AK Parti siyasetini hep sokakta, çarşıda, pazarda yani milletin içinde, milletin bizatihi arasında yapmıştır. Bizim sokakla, çarşıyla, pazarla bağımız hiçbir zaman kopmadı" ifadelerini kullandı.

Parti yöneticilerinin vatandaşlardan uzaklaşamayacağını belirten Erdoğan, "İlçe yönetim kurulu üyemizden Cumhurbaşkanına, belediye başkanından milletvekiline ve bakanına kadar hiç kimse, hiçbir arkadaşımız kendisini ses geçirmez duvarların içine saklayamaz. Milletle irtibatını koparamaz, milletin sesine kulak tıkayamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına 'virüs' uyarısı: Kapımıza yaklaştırmayacağız!

"24 YILDIR ÇOK ÖNEMLİ İŞLER YAPTIK, YAPAMADIKLARIMIZIN DA FARKINDAYIZ"

AK Parti'nin geçmişte önemli hizmetler gerçekleştirdiğini ancak tamamlanamayan hedeflerin de bulunduğunu söyleyen Erdoğan, eksikliklerin giderilmesi için çalıştıklarını vurguladı.

Erdoğan, "Biz sırça köşkleri yıktık. Onların tekrar inşa edilmesine müsaade etmeyiz. Biz Kaf Dağı'nın zirvesinden siyaset yapanları indirdik. Milletin arasındayız. Oradan da kimse bizi koparamaz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "24 yıldır çok önemli işler yaptık. Yapamadıklarımızın da farkındayız. Ve o hedeflere ulaşmak için de canla başla çalışıyoruz" diye konuştu.

Vatandaşların eleştirilerini doğrudan dinlediklerini anlatan Erdoğan, "Milletin aynasında kendimize bakıyor, kendi muhasebemizi yapıyor, varsa eksiğimiz, kusurumuz düzeltmek için gayret gösteriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına 'virüs' uyarısı: Kapımıza yaklaştırmayacağız!

"ELEŞTİRİ MASKESİ ALTINDA HAKARETİ KABUL EDEMEYİZ"

AK Parti'nin yapıcı eleştirilere açık olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, partiye yönelik bazı açıklamalara da tepki gösterdi.

Erdoğan, "İçeriden ya da dışarıdan gelen her yapıcı tenkit, üslubunca yapılmış tenkit başımızın üzerindedir. Çünkü bizi bugünlere diğer vasıflarımızla birlikte istişare kültürümüz ve o kültür içindeki özgür tenkit kültürü getirmiştir" ifadelerini kullandı.

Ancak eleştiri adı altında parti teşkilatlarının hedef alınmasını kabul etmeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Eleştiri maskesi altında hakareti, bozgunculuğu, şeamet tellallığı ile bu teşkilatın, bu kadronun şevkinin kırılmasını da asla kabul edemeyiz" dedi.

"AK PARTİ'NİN İÇ KALESİNE SALDIRANLARIN OYUNUNA GELMEYECEĞİZ"

Son dönemdeki bazı iddialara tepki gösteren Erdoğan, parti içinde ayrışma oluşturulmaya çalışıldığını savundu.

Cumhurbaşkanı, "Son dönemde puslu havayı fırsat bilen kimi tiplerin iddia ile iftirayı aynı havanda döverek hazırladıkları çamuru ortalığa boca ettiklerini görüyoruz. Güncel meseleler üzerinden oraya buraya kılıç sallayıp kendi hesaplarını görmeye çalışanların ne niyetle hareket ettiklerini gayet iyi biliyoruz" diye konuştu.

Partililere birlik ve beraberlik çağrısı yapan Erdoğan, "AK Parti'nin iç kalesine saldırmak suretiyle Türkiye'nin surlarında gedik açma hesabı yapanların oyunlarına gelmeyeceğiz" dedi.

Erdoğan, teşkilatların en büyük gücünün birlik, beraberlik ve vatandaşlarla kurulan gönül bağı olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına 'virüs' uyarısı: Kapımıza yaklaştırmayacağız!

"DEDİKODUYA AYIRACAK NE VAKTİMİZ NE ENERJİMİZ VAR"

AK Parti'nin yalnızca hizmete odaklanacağını vurgulayan Erdoğan, teşkilatların dedikodu ve tartışmalarla zaman kaybetmemesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan, "Başkaları ne derse desin, biz sadece işimize odaklanacağız. Başkaları ne yaparsa yapsın, biz sadece millete hizmet için koşturacağız" dedi.

Parti içindeki dayanışmayı koruyacaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı, "Dedikodu, fısıltı, vesvese, tecessüs, zan, bühtan; bunlar bizden beridir, biz de bunlardan beriyiz, uzağız. Bizim bunlara ayıracak ne vaktimiz ne enerjimiz ne de böyle bir lüksümüz var" ifadelerini kullandı.

YEREL YÖNETİMLER REFORMUNDA 5 TEMEL BAŞLIK

Konuşmasının devamında belediyelere ilişkin reform hazırlıklarına değinen Erdoğan, yerel yönetim sisteminin günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Yerel Yönetimler Başkanlığını bu konuda görevlendirdiklerini açıklayan Cumhurbaşkanı, "Talimatımız üzerine başlayan Yerel Yönetimler Reformu hazırlıkları, 5 temel başlık altında çok boyutlu ve titiz bir şekilde devam ediyor" dedi.

Erdoğan, reform kapsamında belediyelerde denetimin güçlendirilmesinin, şeffaflık ve hesap verebilirliğin artırılmasının, kamu kaynaklarının kullanımının şeffaflaştırılmasının, borçlanma ve personel harcamalarının disipline edilmesinin, büyükşehir ile ilçe belediyeleri arasındaki görev ve yetki paylaşımının netleştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

"MHP İLE YAKIN İSTİŞARE HÂLİNDEYİZ"

Yerel yönetimler reformunda belirli bir aşamaya gelindiğini açıklayan Erdoğan, teknik ve hukuki değerlendirmelerin devam ettiğini söyledi.

Cumhur İttifakı ortağı MHP ile koordinasyon içinde çalıştıklarını belirten Cumhurbaşkanı, "Çalışmanın teknik ve hukuki boyutuna dair değerlendirmelerimiz hâlen sürüyor. Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ile yakın istişare hâlindeyiz. Reform çalışmamızı tekemmül ettirdikten sonra inşallah kamuoyumuzun takdirine sunacağız" dedi.

Erdoğan, hedeflerinin güçlü denetim, sağlam mali yapı ve hesap verebilir yönetim anlayışıyla hizmet kapasitesi yüksek bir yerel yönetim sistemi oluşturmak olduğunu vurguladı.

BELEDİYELERE SERT TEPKİ: HISIM AKRABA ÇİFTLİĞİNE DÖNDÜLER

Bazı belediyeleri yolsuzluk ve kötü yönetim iddiaları üzerinden eleştiren Erdoğan, yerel yönetimler reformunun gerekli olduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kifayetsiz muhterislerin elinde hısım akraba çiftliğine dönen, hizmet ve icraat yerine skandallar ve yolsuzluklar üreten belediyeleri içine düştükleri bu anafordan mutlaka çıkarmak, mutlaka kurtarmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bu tür olayların siyaset kurumuna duyulan güveni de olumsuz etkilediğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Milletin emanetine ihanet eden, affedersiniz, haramilerin, ahlaksızların, beceriksizlerin sebep olduğu faturanın bedelini milletimizle birlikte görevini layıkıyla yapmaya çalışanlar da ödüyor. Bu durumun sürdürülebilir olmadığı açıktır."

Siyasetçilerin görevinin sorunları çözmek olduğunu ifade eden Erdoğan, "Eksik varsa gidermek, sorun varsa çözmek, yanlış varsa düzeltmek siyasetçiler olarak bizim asli görevimizdir" dedi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE TAKOZ KOYANLAR MAHKÛM OLACAK"

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmaların stratejik bir devlet projesi olarak yürütüldüğünü belirtti.

Erdoğan, "Stratejik bir devlet projesi olan Terörsüz Türkiye sürecimizi de hedefine ulaştırmakta kararlıyız. Bu sürece katkı verenler tarihe isimlerini yazdıracaklar. Bu sürece takoz koyanlar ise milletin vicdanında mahkûm olacaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin uzun yıllardır devam eden sorunlarından birinin çözümüne yaklaşıldığını savunan Erdoğan, süreçte kişisel hesaplarla hareket edilmemesi gerektiğini söyledi.

"BAŞKASINDAN TALİMAT ALANLAR HESABINI MİLLETE VERECEK"

Süreçte sorumluluk almaktan kaçınanlara tepki gösteren Erdoğan, "Böyle bir meselede kaçak güreşenler, başkasından talimat alanlar, saçma sapan argümanlarla topu taca atanlar, açık söylüyorum, bunun hesabını millete vereceklerdir" dedi.

Erdoğan, çözüm iradesinin galip geleceğine inandıklarını belirterek bütün siyasi kesimlerden görüş ayrılıklarını bir kenara bırakıp sürece iyi niyetle destek vermelerini beklediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı, milletin siyasetçilerden beklentisinin de bu yönde olduğunu ifade etti.

AK PARTİ'YE YENİ KATILIMLARI DUYURDU

Konuşmasının sonunda partiye yeni katılımların gerçekleşeceğini açıklayan Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı kapsamında katılım töreni düzenleneceğini söyledi.

Erdoğan, "Birazdan AK Parti ailesine katılacak olan büyükşehir belediye başkanlarımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin bütün kadrolarıyla yeni katılan isimlerin yanında olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının hayırlı olması temennisinde bulunarak konuşmasını tamamladı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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