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    Buz pistine dönen şehirde vatandaşın ayakta kalma mücadelesi

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Kastamonu'da yollar buz pistine döndü, vatandaşlar ayakta kalma mücadelesi verdi. Valilik, "Buz çözücü solüsyon çalışmalarımız da aynı doğrultuda devam ediyor, tüm ekiplerimiz sahada" açıklamasını yaptı.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kastamonu'da dün gece etkili olan sağanak yağışın ardından hava sıcaklığının sıfırın altında 7'ye düşmesi sokakları buz pistine çevirdi. Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşların buzlanan yollarda yürümeye çalışması ise kazaları beraberinde getirdi.

    Trafik kazalarına sebep olan buzlanma sebebiyle vatandaşlar, duvarlardan tutunarak yürüyebildi. Vatandaşların buzla başa çıkamayarak düştüğü anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Kastamonu Belediyesi ekipleri ise gece saatlerinden itibaren buzlanmayı önlemek amacı ile cadde ve sokaklarda tuzlama ve buzlama çalışması yaptı.

    "TEDBİRLİ OLMALARINI DA ÖNEMLE HATIRLATMAK İSTİYORUM"

    Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, "Ekiplerimizin yoğun mesaisi gece saat 05.00’ten itibaren devam ediyor. Öncelikli olarak ana arterlerde tuzlama çalışmaları ekiplerimiz tarafından gerçekleştirildi.

    Buz çözücü solüsyon çalışmalarımız da aynı doğrultuda devam ediyor. İlk olarak ana yollarda ve ana caddelerde çalışmalarını gerçekleştiren ekiplerimiz mağduriyetlerin giderilmesi adına yoğun ve özverili bir çalışma yapıyorlar. Tüm ekiplerimiz sahada. Bu noktada tüm hemşehrilerimin dikkatli ve tedbirli olmalarını da önemle hatırlatmak istiyorum" dedi.

    DÜŞMEMEK İÇİN METRELERCE KAYDI

    Görüntülerde birçok vatandaşın ayakta güçlükle kaldığı görülüyor. Bir vatandaş ise düşmemek için metrelerce dengede kalarak kayıyor. Daha sonra dengesini kaybeden vatandaş düşüyor. Bazı vatandaşlar ise buzlanan yolda kaymamak için ayakkabılarını çıkarıp ve çorapları ile yürümeye çalışıyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Gündem > Buz pistine dönen şehirde vatandaşın ayakta kalma mücadelesi
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