Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya'da! Sanchez'e övgüler dizdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya ziyaretinde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Dayanışma ve iş birliği hayati önemde. Ziyaretin yeni ortaklıklarına vesile olmasını diliyorum" dedi. Erdoğan ayrıca Gazze hassasiyeti nedeniyle İspanya lideri Sanchez için övgü dolu sözler sarf etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya İş Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Önemli mesajlar veren Erdoğan, iki ülke arasındaki iş birliğine de vurgu yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Türkiye-İspanya 8'inci Hükümetler Arası Zirve vesilesiyle düzenlenen bu güzide forumda aranızda bulunmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle vurgulamak istiyorum. Dostumuz ve NATO müttefikimiz İspanya ile her alanda mükemmel ilişkilere sahibiz. Ülkelerimiz arasındaki köklü ve güçlü ilişkiler iş dünyamızın attığı cesur ve vizyoner adımlardan da besleniyor. İlişkilerimizin 2021 yılından itibaren kapsamlı ortaklık olarak tanımlanmasında siz değerli iş insanlarımızın katkısı büyüktür.

"İLİŞKİLERİMİZ DAHA DA GELİŞTİRMEK ARZUSUNDAYIZ"

Son yıllarda gerek Covid-19 salgını, gerekse yakın coğrafyamızda meydana gelen çatışmalar, küresel ticaretin karşı karşıya kaldığı zorlukları artırdı. Mevcut meydan okumalar karşısında dayanışma ve iş birliğimiz hayati önemdedir. Çok çeşitli riskleri beraberinde getiren böylesi bir ortamda ekonomik ve ticari ilişkilerimizi kazan-kazan ilkesiyle daha da geliştirmek arzusundayız. Ekonomi, ticaret ve yatırımlar Sayın Sanchez ile birlikte başkanlık edeceğimiz hükümetler arası zirve toplantımızın temel sütunları arasında yer alacak.

"İSPANYOL YATIRIMCILARI ÜLKEMİZE DAVET EDİYORUZ"

Ticaret ve yatırım ilişkilerimizin barındırdığı muazzam potansiyel ve dinamizm bizlere daha ileri hedeflere gitme cesaretini veriyor. 2002 yılı öncesinde 2 milyar dolar civarında seyreden ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene yaklaşık 10 kat artışla 19,2 milyar dolara ulaştı. Böylelikle 20 milyar dolar hedefimizi neredeyse yakalamış olduk. Bu hacmi hep birlikte el ele vererek sizlerin değerli katkılarıyla çok daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. İspanya'nın 740 firma ve yaklaşık 11 milyar dolarlık stok ile Türkiye'de en çok yatırım yapan 6'ncı ülke olması da esasen bu yaklaşımın sonucudur.

Bölgesinin cazibe merkezi olan Türkiye, İspanya'dan çok daha fazla yatırımcıyı özellikle ev sahipliği yapmak üzere ülkemize davet ediyoruz. Müteahhitlik firmalarımız İspanya'da yaklaşık 1,1 milyar dolarlık 6 proje üstlenmiştir. Barselona'daki stadyum projesi bu alandaki iş birliğimizin en somut örneklerindendir. İmza attıkları projelerle dünya çapında takdir gören şirketlerimiz imkan verilmesi halinde Türkiye'ye daha fazla katkıda bulunacaktır.

"DÜNYA EKONOMİSİNİN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜNE ULAŞABİLİYORUZ"

İstanbul'dan birkaç saatlik uçuş mesafesiyle 1,3 milyar insana ve dünya ekonomisinin önemli bir bölümüne ulaşabiliyoruz. Ticaret ve yatırım iş birliklerimizi cesur ve yenilikçi bir bakış açısıyla yeniden kurgulamamız, yeni fırsat pencerelerinin açılmasına vesile olacaktır. İş forumu çatısı altında ulaştırma ve altyapıdan enerjiye, sanayiden finansa geniş bir yelpazede gerçekleştireceğiniz sektörel oturumların iyi bir zemin teşkil edeceğini düşünüyorum. Bankalarımız ile finans ve yatırım kuruluşlarımız arasındaki ilişkiler son dönemde gittikçe güçleniyor. Şirketlerimizin ortak çalışma ve projeleri için geniş finans imkanlarına sahip olmalarını sağlıyor, girişimciliği daha da teşvik ediyor. Kurucusu olduğumuz G-20'de birlikte sergilediğimiz çabalar da bizlere ayrı bir teşvik unsuru olmaktadır.

Tüm bunları yaparken farklı sektörlerdeki çalışmalarımızı teknoloji ve inovasyonun gücüyle harmanlayarak yeni ortaklıklara da fırsat tanımalıyız. Ancak bu şekilde geleneksel sektörlerin ötesine geçerek daha geniş bir perspektifle ülkelerimizi geleceğe taşıyabiliriz. Ticaret ve yatırımda rekabet algısından sıyrılarak yenilikçi ve stratejik ortaklıklar kurulması önümüzdeki yeni dönemin iş yapma kodları arasında yer almalıdır. Bu yaklaşım kalıcı ve güçlü iş birliklerinin tesis edilmesine büyük katkı sağlayacaktır. İşte bu anlayış dün gerçekleştirilen dijital teknoloji platformu ile somuta dönüştürülerek güzel bir örneğe vesile oldu. Burada bir hususu özellikle ifade etmek isterim; Siyasetçiler olarak bizim görevimiz iş dünyamızın önünü açmak, sizlere yardımcı olmak, işlerinizi kolaylaştırmaktır. Hükümetler olarak iş dünyamızın bu bağlamda atacağı adımları destekleyeceğiz. Siz çalıştıkça, ürettikçe, ticaret yaptıkça, yatırım yaptıkça inşallah biz de her daim sizin yanınızda olacağız.

"SANCHEZ'İ TAKDİR EDİYORUM"

Gazze'de 16 bini çocuk olmak üzere 37 binin üstünde insan göz göre göre katledildi. Kiliseler, camiiler, okullar, hastaneler vuruldu. Masumlar silahların hedefi oldu. Vicdan sahibi hiçbir ülkenin böyle bir tabloyu kabullenmesi mümkün değildir.

İspanya'nın Gazze konusunda sergilediği tutumu takdirle karşılıyorum, Sayın Sanchez dirayetli bir politika sergiledi. Sayın Sanchez'in takındığı tavrı şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Sanchez ilk günden beri tutarlı bir politika izleyerek Türk milletinin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir.

Avrupa Birliği'ne yönelik samimi adımlarımız, salt kendi çıkarını düşünen bir takım üyelerin engellemeleri nedeniyle karşılık bulamıyor. AP seçimlerinin ortaya çıkardığı tablo ve endişeyle izlenen aşırı sağın yükselişi bu durumu körükleyecek. Katı vize uygulamaları, gümrük birliği anlaşmasının yenilenememesi durumları da mevcut. İspanya'nın bize verdiği samimi desteğe müteşekkirim. Bu olumlu adımların artarak devam edeceğin inanıyorum."