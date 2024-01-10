Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'in kalesinde Mossad operasyonuna ilişkin çarpıcı sözler

10 Ocak 2024 15:41 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 16:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Kale Yerleşkesi'nde düzenlenen Milli İstihbarat Teşkilatının 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinlikleri'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Milli İstihbarat Teşkilatı değerli mensupları, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. 4 yıl önce kale yerleşkesi açılışında bir araya gelmiştik. Tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Devleti için düşünmeden canını verecek kardeşlerimizle çalıştık. Masada ve sahadaki Türkiye iddiamı gerçeğe dönüşmektedir.

Aldığımız her kararı Türkiye eksenli olarak belirliyoruz.

"TERÖRİSTLERE NEFES ALDIRMIYORUZ"

Geçmişte bizi eleştirilenler şimdi bize alkış tutuyor. SİHA'larımızı hayranlıkla izliyor. İHA'ları etkin kullananların başında MİT geliyor. Teröristlere nefes aldırmıyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti belki yarına bırakır ama ihaneti ve terörü kimsenin yanına kar bırakmaz.

Asimetrik tehditler artarken güvenlik konseptimiz aynı kalamaz. Mezhep, köken ve inanç üzerinden yürütülmek istenen operasyonlara asla müsamaha göstermeyeceğiz. Değişen şartlara göre ülkemizin milli güvenlik hassasiyetlerini yeniliyor, güncelliyor, tehdit sıralamasında revizyonlara gidiyoruz.

MOSSAD CASUSLARINA MİT OPERASYON

Terör ve yabancı casusluk faaliyetlerinin yanı sıra düzensiz göç, radikalleşme, organize suç ve İslam düşmanlığı gibi yeni tehditler MİT'in radarına girmiştir. İsrail'in ülkemizdeki casusluk şebekesini ortaya çıkaran teşkilatımız, bizi tehdit edenlere cevabımızı çok net vermiştir. Türkiye'nin başta Gazze'deki katliamlar olmak üzere bölgesel krizlerde sergilediği dik ve dirayetli duruşun birilerinin hesaplarını bozduğunun farkındayız. Türkiye'nin başta Gazze'deki katliamlar olmak üzere bölgesel krizlerde sergilediği dik ve dirayetli duruşun birilerinin hesaplarını bozduğunun farkındayız. (İsrail'e yönelik casusluk operasyonları) Daha dur bakalım. Bu, işin ilk adımı. Türkiye'yi tanıyacaksınız. Hala tanıyamadınız ama tanımaya mahkumsunuz.