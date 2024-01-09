MİT'in çökerttiği 'MOSSAD hücresi'nin planları ortaya çıktı, İsrail casuslarını özel taktikle seçiyor

9 Ocak 2024 05:59 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 06:03

Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet, ülke tarihinin en büyük istihbarat operasyonlarından birine imza atarak İsrail’in Türkiye üzerine kurduğu kirli planları çökertti. Ülkemizdeki göz ve kulakları kıskıvrak yakalanınca eli kolu bağlanan Mossad köşeye sıkıştı. Siyasi ve askeri casusluk sebebiyle 34 kişinin gözaltına alındığı baskın, İsrail’e yönelik 2021 yılından bu yana devam eden operasyon serisinin son ayağı olma özelliği taşıyor.

AJANLARIN ÖNEMLİ KIZMI FİLİSTİN VE SURİYE UYRUKLU

Yakalanan ajanların önemli bir kısmı Filistin ve Suriye uyruklu. Gözaltına alınan kadınların neredeyse tamamı başörtülü... Erkek ajanların da muhafazakâr görünümlü kişiler arasından seçilmesi dikkat çekti. Öte yandan İsrail, bir süre önce Türkiye’deki Hamas üyelerini suikastla tehdit edince Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bunun bedeli ağır olur” demişti. Ankara, bu meydan okumanın sözde değil, özde bir nitelik kazandığını ispatlamış oldu. Bütün bu gelişmelerin ardından karşımıza çıkan tablo, İsrail’in iç ve dış istihbarat servislerinin Türkiye’deki taktiklerinin perde arkasını merak edilir hâle getirdi.

İşte 34 gözaltıyla tamamlanan operasyondan geriye kalan bazı detaylar:

- Mossad, yabancı ülkelerin sınırları içerisinde düzenlediği operasyonlarda kendi personelini kullanmıyor. İsrail, casuslar deşifre olduğunda “Bizimle hiçbir bağları yok” diyebilmek için bu taktiğinden asla taviz vermiyor.

- İsrail istihbaratı, hedef aldığı ülkedeki yabancıları casus olarak devşiriyor. Bunun için de kesenin ağzını açıp, maddi vaatlerde bulunuyorlar.

- Mossad, kendi ajanları ile saha direktörlerine, sadece operasyonun hazırlık, planlama, uygulama ve yönetiminde görev veriyor. İsrail ajanları, hedef ülkenin sınırları içine girmemeye özellikle dikkat ediyor.

- Sahada kullandıkları casuslarla, mobil oyunların yanı sıra dijital haberleşme kanalları üzerinden iletişime geçiyorlar.

- Devşirilen ajanlar özel metotlarla seçiliyor. Genellikle savaştan kaçan mülteciler ile hedef ülkeye eğitime gelen gençler tercih ediliyor.

- Türk toplumunun hassas yanlarına hitap eden kurgusal bir planlama yapılıyor. Çocuklarını ve eşini kaybetmiş ama inancından ödün vermeyen başörtülü bir anne yahut çok yaşlı ve hasta rolü atfedilen mağdur Filistinli kadın ve erkek rolüne bürünenler kullanılıyor.

- Özellikle Filistinli kadınlar gibi hızlı ve kolayca istihbarat boşluğu sağlayabilecek unsurlar seçiliyor.

- İsrail, Türk halkını kutuplaştırmak için belirli siyasi, etnik ve dinî gruplar arasında çatışmalar çıkarmaya yönelik dezenformasyon, manipülasyon, soygun ve şantaj faaliyetleri yürütüyor.

KENDİ HALKINA İHANET EDENLER

100-200 dolar karşılığı Türkiye’deki Filistinlileri takip edip bilgilerini toplayan, Süleymaniye Camii’nin iç ve dış görüntülerini çeken İsrail casuslarından 15’i hapiste, 8’i ise sınır dışı edildi.