Mossad casusları 'Türkiye' planlarını şifreli programlarda saklamış!

8 Ocak 2024 00:39 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 01:13

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı 2 Ocak'ta Mossad ajanlarına yönelik operasyon düzenlemiş, 8 ilde 57 adrese yapılan eş zamanlı baskında 34 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. İsrail adına casusluk yaptığı belirlenen 15 isim tutuklanırken, sorgularında Mossad'a mobil oyunlar üzerinden bilgi sızdırdıkları ortaya çıkmıştı. Bilgi toplayacak şahıslar şüphe çekmemeleri için Filistin ve Suriyeli uyruklulardan tercih edilmiş, 100-200 dolar ücretler karşılığında İsrail’e bilgi satmışlardı.

ŞİFRELEME PROGRAMI KULLANDILAR

Sorgularda tespit edilen yeni bilgilere göre, casusluk yapan şahıslardan birinin güçlü veri ve disk şifreleme programı Truecrypt kullandığı tespit edildi.

FOTOĞRAFLARLA KOORDİNAT İLETİYORDU

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Suriyeli Halid Heney’in telefonundan da Filistinlilerin oturduğu dairelerin kapı fotoğrafları çıktı. Fotoğraflar Google’ın harita uygulamasına da yüklenmiş, böylelikle koordinatlar da İsrailli ajanlara nokta atışı iletilmişti. Heney’e bu iş için 12 bin 400 TL ödeme yapılmıştı.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDE ÇALIŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Disk ve verileri güçlü algoritmalarla şifrelemeye yarayan Truecrypt programı, iddiaya göre Fatih Sağlık Müdürlüğü’nde destek personeli olarak çalışan Hazem Mounir Elgayyar’ın telefonunda tespit edildi.

'ÇEVİRİMİÇİ OPERASYON MERKEZİ'

Bunlara ek olarak, Mossad'ın Çevrimiçi Operasyon Merkezi diye tanımlanan birimin kullandığı 7 farklı yabancı GSM hattı da deşifre edildi. Bu hatlarla Türkiye'deki çoğu Suriyeli ve Filistinli olduğu söylenen şüphelilerle irtibat kuran Mossad'ın, daha sonra Telegram ve Whatsapp uygulamaları üzerinden görüşmeye devam ettiği belirlendi.

Mossad'ın Türkiye'de yakalanan casusları ile yürüttüğü faaliyetlerin gizliliği ve güvenliği için Truecrypt programını kullanması dikkat çekerken, hangi verilerin şifrelendiği, bunların nerede ve başka kimler tarafından kullanıldığı gibi detaylar ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

FİLİSTİN’E DESTEK MİTİNGİNE GİDENLERİ FİŞLEDİ

2013’te Türk vatandaşlığına geçen Lübnan asıllı Muhammed Bilik ise İsrail’in zulmünü dünyaya duyurmayı amaçlayan Uluslararası İrade Gençlik Derneği’nin çalışanları arasındaydı. Bu sebeple düzenlenen toplantılara katılan kişilerin bilgilerini toplayan Muhammed Bilik’in, bunları İsrail ajanlarına verdiği iddia edildi. Toplam 500 dolar aldığı belirlenen Muhammed Bilik, bu parayı Kanada vatandaşı olan Cemal Hammud’un Türkiye’de oturum alma şartlarıyla ilgili belge gönderdiği için verdiğini iddia etti.

GAZZELİ ÜNİVERSİTELİLER RAPORLANDI

Şüphelilerden Kadir Aydın Lübnan’daki Jinan Üniversitesi mezunuydu. İstanbul’da, özellikle Filistin’den gelen öğrencilere burs veren Umut Eğitim Vakfı’nda idari işler müdür yardımcısı olarak çalışıyordu. İfadesinde, bu vakfın Gazze’deki öğrencilere burs sağladığını, yabancı GSM hatlarıyla iletişim kurduğunu söyledi. İddiaya göre, öğrencilerle ilgili bilgileri İsrail ajanlarına aktarıyordu.