Mossad ajanları 100 dolara hangi bilgileri sattı, sorguda tek tek anlattılar

7 Ocak 2024 09:31 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 10:22

İsrail İstihbarat Servisi Mossad, Türkiye’de yaşayıp İsrail devleti için tehlikeli görülen Filistinli kişiler hakkında bilgi toplamak için İsrail Çevrimiçi Operasyon Birimi’nden (İÇOM) faydalanıyordu.

Bilgi toplayacak şahıslar şüphe çekmemeleri için Filistin ve Suriyeli uyruklulardan tercih edildi. Bu isimler 100-200 dolar ücretler karşılığında İsrail’e bilgi sattı.

MİT ve Emniyet’te tespit ettiği ajanlara köstebek operasyonu gerçekleştirdi.

12 BİN 400 LİRAYA AJANLIK FAALİYETİ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Suriyeli Halid Heney’in telefonundan, bazı dairelerin kapı fotoğrafları çıktı. Bu adreslerde Filistinliler oturuyordu. Fotoğraflar Google’ın harita uygulamasına da yüklenmiş, böylelikle tam olarak koordinatlar da İsrailli ajanlara iletilmişti. Halid Heney’e 14 Aralık 2023’te, Suriye üzerinden gönderilen 12 bin 400 TL’nin ajanlık faaliyeti kapsamında ödendiği iddia edildi.

FİLİSTİN’E DESTEK MİTİNGİNE GİDENLERİ FİŞLEDİ

2013’te Türk vatandaşlığına geçen Lübnan asıllı Muhammed Bilik ise İsrail’in zulmünü dünyaya duyurmayı amaçlayan Uluslararası İrade Gençlik Derneği’nin çalışanları arasındaydı. Bu sebeple düzenlenen toplantılara katılan kişilerin bilgilerini toplayan Muhammed Bilik’in, bunları İsrail ajanlarına verdiği iddia edildi. Toplam 500 dolar aldığı belirlenen Muhammed Bilik, bu parayı Kanada vatandaşı olan Cemal Hammud’un Türkiye’de oturum alma şartlarıyla ilgili belge gönderdiği için verdiğini iddia etti.

GAZZELİ ÜNİVERSİTELİLER RAPORLANDI

Şüphelilerden Kadir Aydın Lübnan’daki Jinan Üniversitesi mezunuydu. İstanbul’da, özellikle Filistin’den gelen öğrencilere burs veren Umut Eğitim Vakfı’nda idari işler müdür yardımcısı olarak çalışıyordu. İfadesinde, bu vakfın Gazze’deki öğrencilere burs sağladığını, yabancı GSM hatlarıyla iletişim kurduğunu söyledi. İddiaya göre, öğrencilerle ilgili bilgileri İsrail ajanlarına aktarıyordu.

TAKSİM’DEKİ MAĞAZANIN FOTOĞRAFLARINI ÇEKMEK 1200 LİRA

Mahmud İzzeddin adlı zanlıdan çeşitli kişilerin kimlik belgeleri talep edilmişti. İzzeddin bir şekilde kimlik bilgilerini ele geçirerek İsrailli ajanlara iletti. Kendisinden İstiklal Caddesi’ndeki bir aksesuvar dükkânının da fotoğrafları istendi. Dükkânın fotoğraflarını 1200 TL karşılığında çekerek yolladı.

15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Köstebek operasyonunda gözaltına alınan 34 kişiden 15’i tutuklandı, 11’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Gözaltına alınanlardan 8’i de serbest kaldı. Operasyon kapsamında 12 kişi ise aranıyor.

SİTE YÖNETİMİNDEN YABANCILARIN EVİNİ SORDU

Hürriyet'in haberine göre emlakçı Ahmet Furkan Alalmış daha önce İsrail istihbaratına çalışan bir isme para gönderen kişilerden 884 dolar ve 115 Euro ödeme aldığı için şüpheliler arasına girdi. İfadesinde, bir satış sitesi üzerinden kendisiyle irtibat kuran Erol isimli birinin iki konut projesiyle ilgili fotoğraflar istediğini, site yönetimlerinden orada oturanların yüzde kaçının yabancılar olduğunu öğrenmesini talep ettiğini anlattı.

WHATSAPP’TAN FOTOĞRAF VE VİDEOLAR VAR

Şüpheliler arasındaki Amal Sallamı Ep Sıala hakkındaki iddialar ise oldukça çarpıcı. İsrail ajanlarıyla yaptığı WhatsApp görüşmelerinde keşif amacıyla çektiği görüntüler ve videolar var. Sıala ifadesinde, Samir Ferat isimli şahısla irtibat kurduğunu, bu şahsın kendisine 150 dolar göndererek Süleymaniye

Camisi’nin iç ve dış kısımlarının videosunu istediğini anlattı. Videoyu kendisi hasta olduğu için kocasına çektirmişti.