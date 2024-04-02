Cumhurbaşkanı Erdoğan, Numan Kurtulmuş'un Meclis'teki iftar programına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün MYK toplantısının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un düzenlediği 'Milletvekilleri ile İftar Programı'na katıldı.

Programa, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM başkanı Kurtulmuş'un yanı sıra bakanlar, milletvekilleri ve eski TBMM başkanları da katıldı. İftar yemeğinin ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar edildi.

VEKİLLERLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Erdoğan, programda konuşma yapmazken milletvekilleri ile fotoğraf çekiminin ardından TBMM'den ayrıldı.