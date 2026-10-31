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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk devletlerine birlik çağrısı yaptı: Ayrılığa yer yok, biriz kardeşiz!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk devletlerine birlik çağrısı yaptı: Ayrılığa yer yok, biriz kardeşiz!
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan, Türk devletlerine birlik çağrısı yaptı: Ayrılığa yer yok, biriz kardeşiz!

Ortak irade etrafında kenetlenmek gerektiğini belirten Erdoğan “Türk dünyasının birliğinin temeli, her kardeş ülkemizin bağımsızlığına ve millî iradesine duyulan saygıdır. Bu birlik, karşılıklı güven üzerinde yükselecek” dedi.

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Yeşim Eraslan
YEŞİM ERASLAN

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi, “Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik” temasıyla Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlendi. Ankara’ya gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ağırlandı. Zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa, gayrılığa, ihtilafa yer yoktur. Hepimiz biriz, beraberiz, ezelden ebede kadar inşallah kardeşiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk devletlerine birlik çağrısı yaptı: Ayrılığa yer yok, biriz kardeşiz!
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan, Türk devletlerine birlik çağrısı yaptı: Ayrılığa yer yok, biriz kardeşiz!

KALICI BARIŞI DESTEKLİYORUZ

Erdoğan, teşkilat içindeki dayanışma ve genişlemeye işaret ederek şunları söyledi:

Bize göre dilde birlik ortak hazinemizi yaşatmak, geliştirmek ve birbirimizi aracısız anlayabilmektir. Fikirde birlik ortak hedefler etrafında kenetlenmek ve müşterek bir strateji geliştirebilmektir. İşte birlik ise sözümüzü eyleme, irademizi esere, kararlarımızı neticeye dönüştürebilmektir. Bu anlayışla Türkiye olarak teşkilatımızın dönem başkanlığını Azerbaycan’dan devralıyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimize dönem başkanlıkları boyunca gösterdikleri çabalar dolayısıyla teşkilatımız adına tebriklerimi iletiyorum.

Türk dünyasının birliğinin temeli, her kardeş ülkemizin bağımsızlığına ve millî iradesine duyulan saygıdır. Bu birlik, karşılıklı güven üzerinde yükselecek. Savaşların ve krizlerin geniş coğrafyaları etkilediği bir dönemde Türk devletlerinin dayanışması stratejik bir zaruret hâline gelmiştir.

Aile meclisimizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile temaslarını artıracağına inanıyorum. Bu vesileyle Türkmenistan’ın çalışmalarımıza sunduğu katkıları da takdirle karşıladığımızı vurgulamak istiyorum. Serdar kardeşimin dinamik liderliğinde Türkmenistan’ı en kısa zamanda tam üye olarak aile meclisimizde görmeyi temenni ediyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimizin Ermenistan ile yürüttüğü temasları destekliyor, kalıcı barış için elimizden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğimizi ifade ediyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk devletlerine birlik çağrısı yaptı: Ayrılığa yer yok, biriz kardeşiz!
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan, Türk devletlerine birlik çağrısı yaptı: Ayrılığa yer yok, biriz kardeşiz!

ANLAYIŞIMIZ: KAZAN-KAZAN...

Her bir üyemizin millî hassasiyetlerini gözeterek kazan kazan anlayışıyla ortak çıkarlarımızı büyütmeye gayret etmeliyiz. Ben inanıyorum ki Türk dünyasını doğudan batıya uzanan güçlü bir ticaret, ulaştırma ve enerji merkezine dönüştürmek bizlerin elindedir. Trans-Hazar-Doğu-Batı Orta Koridoru, yarının ticaretine yön verecek stratejik bir hattır.”

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