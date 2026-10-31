Türkiye’nin tıbbi cihazlardan aşılara, biyoteknolojiden ileri tedavi yöntemlerine kadar uzanan yerli üretim çalışmaları, Türk bilim insanlarının ve mühendislerinin bilgi birikimi 12. Türk Tıp Kurultayı’nda Türk dünyası ile paylaşıldı

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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 12. Türk Tıp Kurultayı’nda Türkiye’nin sağlık teknolojilerinde üretim ve bilimsel araştırma kapasitesini anlattı. Bakan Memişoğlu “Yerli solunum cihazları 45 ülkeye, otomatik şok cihazları ise 18 ülkeye ihraç ediliyor. Dünyada sadece üç ülkede üretilen yerli kalp akciğer makinesi ile dünya tıp teknolojisi sıralamasında dördüncü ülke olduk. Türkiye, iki yıl içinde kendi ultrason cihazını üretmeye de hazırlanıyor” dedi. 16 ülkeden 35 sağlık bakanı ve temsilcisinin katıldığı kurultaya yurt dışında önemli başarılara imza atmış Türk bilim adamları da büyük ilgi gösterdi. Kurultay’a Nobel ödüllü Türk bilim adamı Aziz Sancar’ın yanı sıra ilk mRNA bazlı aşıyı geliştiren Türk-Alman bilim insanı çift Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci de katıldı.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 12. Türk Tıp Kurultayı’nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin güçlü sağlık altyapısını bilimsel araştırmalar ve üretimle daha ileriye taşımayı hedeflediklerini belirterek “Bilgiyi ürüne, fikri değere dönüştürüyoruz. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı; koruyan, geliştiren ve üreten sağlık diyoruz” dedi.

12. Türk Tıp Kurultayı’na Türk sağlık teknolojileri damga vurdu! Yerli tıbbi cihazlar 45 ülkeye ihraç ediliyor

İKİ YIL İÇİNDE YERLİ ULTRASON CİHAZLARIMIZ OLACAK

Türk bilim insanları ve mühendislerinin geliştirdiği teknolojinin doğrudan hastaların tedavisinde hayat kurtaran bir role kavuştuğuna işaret eden Bakan Memişoğlu “Yerli mobil dijital cihazlar ve ileri özelliklerle donatılmış yoğun bakım monitörleri de kamu hastanelerinde kullanılmaya başladı. Türkiye, görüntüleme teknolojilerinde de yerli üretim için harekete geçti. Kurulacak üretim tesisiyle iki yıl içinde yerli ultrason cihazlarının üretimine başlanması hedefleniyor” açıklamasını yaptı.

SEKİZ FARKLI AŞI ÜRETİYORUZ

Türkiye’nin sağlık teknolojilerindeki gelişimin yalnızca tıbbi cihazlarla sınırlı olmadığını, aşı, ilaç ve biyoteknoloji alanlarında da araştırma ve üretim kapasitesinin artırıldığına işaret eden Bakan Memişoğlu, yerli hepatit ve suçiçeği aşılarının kullanıma sunulduğunu, sekiz farklı aşı için proje çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

CAR-T TEDAVİSİ 20 HASTADA KULLANILDI

Öte yandan, geleceğin tıbbı olarak değerlendirilen hücre ve gen tedavilerinde de önemli bir aşamaya gelindiğini anlatan Memişoğlu “Türkiye’de bu tedavilerin geliştirilmesi ve uygulanması mümkün hâle gelirken, yerli CAR-T hücre tedavisi 20 hastaya başarıyla uygulandı. Hedef ise bu alandaki araştırma ve üretim kapasitesini daha da geliştirerek Türkiye’de ortaya çıkan tedavileri dünyaya sunabilmek” dedi.

Sağlık teknolojilerinin gelişmesinde bilim insanlarının, araştırmacıların ve girişimcilerin emeğinin belirleyici olduğunu vurgulayan Memişoğlu, araştırmaların ürüne dönüşmesini kolaylaştıracak destek mekanizmalarının oluşturulduğunu söyleyerek “TÜSEB aracılığıyla araştırmacılar ve girişimciler desteklenirken, şehir hastanelerindeki 29 teknoloji transfer ofisi sayesinde sağlık çalışanlarının ve hastanelerin ihtiyaçları bilimsel çalışmalarla buluşturuluyoruz. Sağlık alanında bir fikriniz varsa yola çıkın. Biz o yolda sizinle birlikte yürümeye, önünüzü açmaya ve fikirlerinizi ürüne dönüştürmeye hazırız” dedi.

Prof. Dr. Uğur Şahin-Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Aziz Sancar 12. Türk Tıp Kurultayı’nı takip eden editörümüz Ziynet Kocabıyık’la

AZİZ SANCAR’IN BEYİN TÜMÖRÜ PROJESİ TÜRKİYE’DE YÜRÜTÜLECEK

İstanbul’da düzenlenen Türk Tıp Kurultayı’ndaki konuşmasında Nobel ödüllü bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar’a özel teşekkürlerini ileten TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan, Sancar’ın beyin tümörlerine yönelik geliştirdiği çalışmayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne verdiğini açıkladı. Projenin preklinik ve klinik çalışmalarının TÜSEB Kanser Enstitüsü bünyesinde, Aziz Sancar’ın liderliğinde yürütülmesinin planlandığını belirten Kervan, bu çalışmanın Türkiye’nin kanser araştırmaları açısından önemli bir kazanım olacağını vurguladı. Sancar’ın bilimsel birikiminin Türkiye’de yürütülecek araştırmalara aktarılmasının önemine işaret eden Prof. Dr. Ümit Kervan, projeye verdiği destek nedeniyle kendisine teşekkür etti.

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