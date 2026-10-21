Bakan Memişoğlu’ndan Güney Kore’de diplomasi trafiği! Gündem kanser tedavisi

Güney Kore’de temaslarını sürdüren Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tunus, Katar ve Güney Koreli mevkidaşlarıyla sağlık alanındaki işbirliklerini ele aldı. Memişoğlu, kanser tedavisi ve hücre-gen teknolojileri üzerine çalışan merkezleri de ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Güney Kore ziyaretinin ikinci gününde resmi temaslarda ve ziyaretlerde bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Memişoğlu, Tunus Sağlık Bakanı Mustapha Ferjani ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Tunus Cumhuriyeti arasında sağlık alanındaki mevcut işbirliklerinin geliştirilmesi, yeni işbirliği imkanları ve karşılıklı tecrübe paylaşımının artırılması konuları ele alındı.

Programı kapsamında Katar Halk Sağlığı Bakanı Mansur bin İbrahim Al Mahmud ile heyetler arası görüşmede bir araya gelen Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile Katar devleti arasında sağlık hizmetleri ve sağlık teknolojileri alanlarındaki işbirliği imkanlarını değerlendirdi.

Öte yandan Bakan Memişoğlu, Güney Kore Sağlık ve Refah Bakanı Jeong Eun-kyeong ile de heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Güney Kore arasında sağlık alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve sağlık teknolojilerindeki gelişmeler doğrultusunda ortak çalışma alanlarının belirlenmesi üzerinde duruldu.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, resmi temaslarının ardından Samsung Medical Center ve Curocell'i ziyaret etti.

KANSER TEDAVİSİNDE YENİ NESİL TEKNOLOJİYE YAKIN MARKAJ

Ziyarette Güney Kore'nin ilk yerli CAR-T hücre tedavilerinden Anbal-cel'in geliştirilmesi ve üretimine yönelik çalışmalar hakkında bilgi alan Memişoğlu, Curocell'in Samsung Medical Center bünyesinde kurduğu İyi Üretim Uygulamaları (GMP) tesisinde yürütülen faaliyetler hakkında görüş alışverişinde de bulundu.

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Bakan Memişoğlu, daha sonra Güney Kore merkezli GC Cell şirketinin yetkilileriyle bir araya gelerek şirketin kanser tedavilerine yönelik çalışmaları ile hücre ve gen tedavisi alanındaki üretim faaliyetlerini yerinde inceledi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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