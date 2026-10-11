Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara satışına ilişkin yapılacak yeni düzenlemeye dair açıklamalarda bulundu. 18 yaş altındaki çocuklara sigara satışın önüne geçmeyi amaçlayan düzenlemenin hazır olduğunu ifade eden Bakan Memişoğlu, "Unutmayalım; tütünle mücadele hepimizin mücadelesidir" çağrısında bulundu. Memişoğlu, yeni döneme ilişkin soru işaretlerinin farkında olduklarını belirterek "Vatandaşlarımız müsterih olsun" dedi.

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Sigara satışına yönelik Meclis'e sunulacak yeni düzenleme ile beraber satışlar artık TC kimlik numarası ile yapılacak.

Düzenlemeye yönelik açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün ürünleri ile mücadelenin önemine vurgu yaptı.

Tütün ürünlerinin birey ve toplum üzerinde oluşturduğu zararlı etkinin altını çizen Bakan Memişoğlu, "Tütün ürünlerinin bedenimizde bıraktığı tahribat sadece bireysel bir tercih değil, toplum olarak taşıdığımız ortak bir yüktür" dedi.

Bakan Memişoğlu'ndan sigara satışına yönelik düzenleme mesajı: Vatandaşlarımız müsterih olsun

Düzenlemeye dair soru işaretlere dikkat çeken Memişoğlu, "Açıklamalarımız üzerindeki soru işaretlerini anlıyorum. Vatandaşlarımız müsterih olsun; önceliğimiz 18 yaş altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek ve onları tütünün zararlı etkilerinden korumaktır. Bu doğrultuda, mahremiyeti gözeten, kişisel verileri koruyan ve uygulama kolaylığı sağlayan elektronik sistemler dâhil bütün seçenekleri değerlendiriyor, yeni kanun taslağımızı ve mevzuatımızı da bu çerçevede ele alıyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakan Memişoğlu'ndan sigara satışına yönelik düzenleme mesajı: Vatandaşlarımız müsterih olsun

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SOSYAL ALANDA DUMANSIZ HAVA DÖNEMİ

Sigaranın vatandaşların temiz hava hakkına engel olduğu dönemin sona ereceğini dile getiren Bakan Memişoğlu, "Sigara içmeyen milyonlarca vatandaşımızın haklı hassasiyetini ve temiz hava hakkını çok iyi biliyoruz; sosyal alanlarda yaşanan mağduriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz" sözlerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, mesajında "Amacımız, başta evlatlarımız olmak üzere toplumumuzu tütünün yıkıcı etkilerinden korumaktır. Hep birlikte daha sağlıklı, daha rahat nefes alabilen bir Türkiye'yi inşa etmektir. Unutmayalım; tütünle mücadele hepimizin mücadelesidir" çağrısına yer verdi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: HABER MERKEZİ

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