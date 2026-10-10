Sigara satışına yönelik yeni düzenleme birkaç hafta içerisinde TBMM'ye sunulacak. Teklifin içeriğine dair konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sigara satışında T.C. kimlik numarası şartı getiren kanun teklifi birkaç hafta içinde Meclis'e sunulacak" dedi. Bakan Memişoğlu, insanların yüzde 80'inin sigarayı bırakmak istediğini dile getirdi.

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara satışına yönelik yeni düzenlemenin hazır olduğunu ve TBMM'ye sunulacağını duyurdu.

Sigara satışında yeni dönem! TC kimlik numarası şartı geliyor

SİGARA SATIŞINDA TC KİMLİK NUMARASI ŞARTI

Teklifin birkaç hafta içerisinden Meclis'e sunacaklarını ifade eden Bakan Memişoğlu, "Sigara satışında T.C. kimlik numarası şartı getiren kanun teklifi birkaç hafta içinde Meclis'e sunulacak" dedi.

TRT Haber'de soruları cevaplayan Bakan Memişoğlu, "Yeşilay’ın çalışmasına göre insanlarımızın yüzde 80’i sigarayı bırakmak istiyor" ifadelerini kullandı.

Sigara satışında yeni dönem! TC kimlik numarası şartı geliyor

SAĞLIKTA ATAMA MÜJDESİ

Sağlık alanında atama olacak mı sorusunu cevaplayan Bakan Memişoğlu, "Sağlık ordumuz için yeni atama çok yakında. Birkaç hafta içerisinde alım konusunda duyuru yapacağız. Mezun olan arkadaşlarımızı çok yakın zamanda kendi ordumuza dahil edeceğiz" şeklinde konuştu.

Bakan Memişoğlu, açıklamalarında şu sözlere yer verdi:

"TÜTÜN ÜRÜNLERİ ÖLÜMLERİN YÜZDE 60'INA SEBEP OLUYOR"

Önce şunu ifade edeyim ki, biz her zaman insanların sağlıklı kalmasını istiyoruz. Sigara bugün baktığımız zaman tütün kullanımı maalesef Türkiye'deki ölüm sebeplerinin yüzde 60'ına yakınına sebep olan hastalıkların esas kök nedeni. Yani esasında siz tütün kullandığınız zaman bedeninize zarar veriyorsunuz. Akciğer kanseri oluyorsunuz, gırtlak kanseri oluyorsunuz. Nefes darlığınız oluyor. Hiç dişleriniz sararıyor, cildiniz kötüleşiyor, hayat kaliteniz düşüyor ve kansere yakalanma veya kalp krizi geçirme gibi birçok hastalıkla karşı karşıya kalıyorsunuz. Eyvahın karı yok diyoruz, esasında. Bana bir şey olmaz deniliyor veya ya ben bunu bir gün bırakacağım deniliyor.

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"1700 ÜZERİNDE SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİKLERİMİZ VAR"

Biz de bu konuda esasında insanların bu bilinçle ve iradeyle bunu bırakması için de, özellikle sigara bırakma konusunda son iki senede büyük bir gayret içindeyiz. Devletimiz sağ olsun gerçekten Sağlık Bakanlığı olarak bütün sigarayla ilgili bırakmaya yardımcı olacak ilaçları ücretsiz veriyoruz ve baktığın zaman 1700 üzerinde sigara bırakma polikliniklerimiz var, mobil sigara bırakma polikliniklerimiz var. 171 dediğimiz sigarayla ilgili, bırakmayla ilgili her türlü desteği verecek, onları, insanlarımızı motive edecek, yönlendirecek bir çağrı hattımız da var ve biz bu konuda esasında geçmişte, özellikle 2010'ların ilk yarısında çok büyük bir başarı elde ettik, Dumanız Türkiye mottosuyla.

Biz bu başarıyı elde edebiliyoruz aslında, düşme trendine girmişti. Ama sonradan işte Covid geldi, işte bir süreç geçti. Bu konuda bir gevşeme ve maalesef, özellikle gençlerde ve bayanlarda yükselme trendine girdi ve maalesef bugün Türkiye dünyada sigara içme oranı olarak dünyanın ikinci ülkesi ve akciğer kanserinde maalesef, özellikle erkeklerde, dünyada 1'le 2 arasında akciğer kanseri görülme insidansı dediğimiz sıklığına rastlıyoruz. Şimdi bunların hepsinin nedeni sigara. Türkiye'de yüzde 33 yani 3 kişiden birisi maalesef tütün kullanıyor. Ve bu tütünü tabii öyle bir şey ki, bu sektör de büyük bir sektör. Çünkü buradan gelir elde eden, bunu teşvik eden, bunu, yani ya bir şey olmaz diyen veya 1960'larda, 50'lerdeki bir sigara içen çok daha gelişmiş gibi insan gibi. Halbuki sigara medeniyetsizlik diyorum ben. Bakın bir daha söylüyorum bunu. Sigara esasında insanları kullanan bir sektörün teşvik ettiği bir zararlı alışkanlık.

"SEZARYEN BİR DOĞUM ŞEKLİ DEĞİL, BİR AMELİYATTIR"

Doğal olan normal doğumdur. 10 doğumdan 1’inde tıbbi olarak sezaryen gerekir. 10 doğumdan 6’sı sezaryen ile yapılıyorsa 5’i gereksiz demektir.

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