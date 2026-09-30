Kanser riskini yüzde 17 azaltıyor! Günde yarım kaşık yeterli

Yaklaşık 92 bin kişinin 28 yıl boyunca izlendiği araştırmada, günde yaklaşık yarım çorba kaşığı zeytinyağı tüketenlerde bazı hastalıkların riskinin daha düşük olduğu görüldü. Uzmanlar, zeytinyağının türüne ve tüketilen miktara dikkat çekerek özellikle sızma zeytinyağının öne çıktığını belirtti.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Beslenme alışkanlıklarının kalp ve damar sağlığı üzerinde önemli bir etkisi bulunurken, zeytinyağı tüketimiyle ilgili dikkat çeken bir araştırma yayımlandı. Amerikan Kardiyoloji Koleji Dergisi'nde yayımlanan ve yaklaşık 92 bin kişinin 28 yıl boyunca takip edildiği çalışmada, günde yaklaşık 7 gram yani yarım çorba kaşığı zeytinyağı tüketenlerde bazı hastalıkların riskinin daha düşük olduğu ortaya kondu.

Araştırmaya göre, neredeyse hiç zeytinyağı tüketmeyenlerle karşılaştırıldığında günde yaklaşık 7 gram zeytinyağı tüketenlerde kalp ve damar hastalığı riski yüzde 19, kanser riski yüzde 17, nörodejeneratif hastalık riski yüzde 29 ve akciğer hastalığı riski yüzde 18 daha düşük bulundu.

TÜRÜ OLDUKÇA ÖNEMLİ

Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Nevrez Koylan, zeytinyağının düzenli beslenmede yer almasının önemine dikkat çekti. Koylan, farklı ve geniş katılımcı gruplarında benzer sonuçların elde edilmesinin zeytinyağının kalp ve damar sağlığı açısından önemini desteklediğini belirterek tüketilen miktarın yanı sıra zeytinyağının türünün de önemli olduğunu söyledi.

Kanser riskini yüzde 17 azaltıyor! Her gün sadece yarım kaşığı yetiyor

SIZMA ZEYTİNYAĞI ÖNE ÇIKIYOR

Koylan, Amerikan Kalp Derneği'nin 2026'da yayımladığı beslenme rehberinde zeytinyağının, soya ve kanola yağı gibi doymamış yağ kaynaklarıyla birlikte doymuş yağların yerine tercih edilebilecek seçenekler arasında yer aldığını ifade etti.

Koylan ayrıca PREDIMED çalışmasının 2026 başında yayımlanan analizine dikkat çekti. Kalp ve damar hastalığı riski yüksek 7 binden fazla kişinin yıllık beslenme kayıtlarının incelendiği analizde, polifenol bakımından zengin sızma zeytinyağının rafine zeytinyağına kıyasla kalp krizi, inme, kalp yetmezliği ve atriyal fibrilasyon gibi daha geniş bir hastalık grubuna karşı daha güçlü koruma sağladığının görüldüğünü aktardı.

KALP VE DAMAR SAĞLIĞINI FARKLI YOLLARLA DESTEKLİYOR

Zeytinyağının kalp ve damar sağlığını birden fazla mekanizmayla desteklediğini belirten Koylan, yağın iltihaplanmayı ve damar sertliği oluşumunu azaltmaya yardımcı olduğunu söyledi.

Koylan, zeytinyağının bağırsaklardaki mikroorganizmaların sağlıklı dengesini ve damarların iç yüzeyinin işlevini desteklediğini, kolesterol ve trigliserit düzeylerini olumlu yönde etkileyebildiğini ifade etti. Ayrıca vücudun insülini daha iyi kullanmasına yardımcı olarak kan şekeri kontrolünü kolaylaştırdığını ve tansiyon üzerinde düşürücü etkisi bulunduğunu belirtti.

FAZLASI KİLO ARTIŞINA NEDEN OLABİLİR

Zeytinyağının sağlıklı bir yağ olmasına rağmen ölçülü tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Koylan, her gram zeytinyağının 9 kalori içerdiğini hatırlattı.

Koylan, aşırı tüketimin kilo artışına ve trigliserit düzeylerinin yükselmesine yol açabileceğini belirterek günlük zeytinyağı tüketimi için önerilen üst sınırın 2 çorba kaşığı, yani yaklaşık 25-30 gram olduğunu söyledi.

Uzman, günlük 2 bin 500 kalorilik bir beslenme düzeninde tüm yağlardan alınan enerjinin yaklaşık 350-400 kaloriyi, toplam yağ tüketiminin ise 40-50 gramı aşmaması gerektiğini ifade etti.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala