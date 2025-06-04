Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli temas: Umman Sultanı El Said ile telefonda görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 4 Haziran 2025 17:49 - Güncelleme: 4 Haziran 2025 17:53 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile telefonda görüştü. İki liderin görüşmesinde Türkiye ile Umman ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan ayrıca Umman Sultanı El Said’in Kurban Bayramı’nı da kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Umman ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Umman ile iş birliğinin her alanda güçlendiğini, ilişkileri geliştirmek için gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti. Erdoğan, görüşmede Umman Sultanı El Said’in Kurban Bayramı’nı da kutladı. İlgili Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan'la telefonda görüştü

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Abdullah Aydemir