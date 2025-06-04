Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan'la telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la telefonda görüştü. İki lider bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, önümüzdeki süreçte Türkiye ile İran ilişkilerinin kurumsal çerçevesini güçlendirecek adımlar için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Kurban Bayramı’nı da tebrik etti.