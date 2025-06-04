Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan'la telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan'la telefonda görüştü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan&#039;la telefonda görüştü
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la telefonda görüştü. İki lider bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, önümüzdeki süreçte Türkiye ile İran ilişkilerinin kurumsal çerçevesini güçlendirecek adımlar için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan'la telefonda görüştü - 1. Resim

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Kurban Bayramı’nı da tebrik etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Barış umutları suya düştü! Zelenskiy Rusya'ya meydan okudu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Okulun bahçesine dalıp çocuğu darbetti! Sebebi saç baş yoldurur - GündemOkulun bahçesine dalıp çocuğu darbettiİtirafçı Ertan Yıldız'ın ifadesi Ekrem İmamoğlu'nu daha da zora sokacak! "Çantada 1 milyon 200 bin dolar vardı" - Gündemİtirafçının ifadesi İmamoğlu'nu daha da zora sokacakİzmir'de grev sona erdi! Belediye ve işçiler anlaştı - Gündemİzmir'de beklenen anlaşma gerçekleştiPartilerin bayramlaşma programı belli oldu! CHP yine aynı kararı verdi - GündemPartilerin bayramlaşma programı belli oldu! CHP ise...Suriye'deki Türk askerleri geri dönecek mi? Bakan Güler net konuştu - GündemSuriye'deki Türk askerleri dönecek mi?Bakan Uraloğlu duyurdu! Şam'a uçak seferleri düzenlenecek - GündemBakan Uraloğlu duyurdu! Şam'a uçak seferleri düzenlenecek
Sonraki Haber Yükleniyor...