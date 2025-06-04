Acun Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği tavsiyeyi açıkladı: Sonuna kadar hak veriyorum

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasında geçen diyaloğu anlatan Ilıcalı, "Cumhurbaşkanına biraz sitem etmiştim, şimdi sonuna kadar hak veriyorum. Biz bu sene kadroyu daha da yukarı taşıyacağız" dedi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı takımın transfer hedefleri başta olmak üzere taraftarların merak ettiği birçok konuda önemli mesajlar verdi. Ekol TV'de gündemi değerlendiren Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasında geçen diyaloğu paylaştı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A HAK VERİYORUM"

Ilıcalı "Sayın Cumhurbaşkanımızla Ekim ayında baş başa sohbet etme imkanım oldu. 3 kişiydik hatta. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a lig ile alakalı biraz sitem etmiştim. Bana "Öyle bir takım kuracaksınız ki, gerekiyorsa onu da yeneceksiniz. Engel var mı? Onu da yeneceksiniz" dedi. Cumhurbaşkanına şimdi sonuna kadar hak veriyorum. Bizim o dönem haksızlığa uğradığımız dönemdi. Biz Fenerbahçe'nin ekonomik olarak iyi bir noktaya geldik, biz bu sene kadroyu daha da yukarı taşıyacağız. Fenerbahçe için o parayı harcayacak yiğitler var. Kadroyu bu sene daha da yukarıya taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Ilıcalı, Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon yapılanmasına ilişkin şu açıklamalara yer verdi:

TRANSFER ÇALIŞMALARI

"Az önce biz daha ne yapsaydık dedim. Mourinho'yu getirdik ve onun istediği oyuncuların hepsini aldık. Bir kez daha söylüyorum, ne yapacağız. Bu kadroyu daha da güçlendireceğiz. Yıldız isimler getireceğiz. Bu kadroyu daha da yukarıya taşıyacağız. Yapacağımız şeyler tabii ki olacak. Fenerbahçe'ye yakışan kadroyu kurduğumuzu düşünüyorum. Daha da iyisini kuracağız. Başkanımız zaten anlattı. 3-4 oyuncu dedi. Görüşüyoruz da, şu anda açıklayamıyoruz. Önemli isimlerle temastayız."

'YAPI' İDDİALARI

"Futbolda yapı olduğunu düşünüyorum. Ama yabancı hakemler geldikten sonra bu infialin azaldığını söyledim. Sıra dışı şeyler hep yaşandı. Yabancı hakem geldikten sonraki dönemde dış etkenler olduğunu düşünmüyorum. Ligin ikinci yarısında çok bariz bir fark oluştu. Yabancı VAR geldikten sonra ofsaytımsılar yok." İlgili Haber Süper Lig ekibinden Acun Ilıcalı'ya çok sert tepki! "Sözleşmemiz devam ederken..."

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