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Haberler > Spor > Acun Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği tavsiyeyi açıkladı: Sonuna kadar hak veriyorum

Acun Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği tavsiyeyi açıkladı: Sonuna kadar hak veriyorum

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Acun Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;ın verdiği tavsiyeyi açıkladı: Sonuna kadar hak veriyorum
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasında geçen diyaloğu anlatan Ilıcalı, "Cumhurbaşkanına biraz sitem etmiştim, şimdi sonuna kadar hak veriyorum. Biz bu sene kadroyu daha da yukarı taşıyacağız" dedi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı takımın transfer hedefleri başta olmak üzere taraftarların merak ettiği birçok konuda önemli mesajlar verdi. Ekol TV'de gündemi değerlendiren Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasında geçen diyaloğu paylaştı. 

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A HAK VERİYORUM"

Ilıcalı "Sayın Cumhurbaşkanımızla Ekim ayında baş başa sohbet etme imkanım oldu. 3 kişiydik hatta. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a lig ile alakalı biraz sitem etmiştim. Bana "Öyle bir takım kuracaksınız ki, gerekiyorsa onu da yeneceksiniz. Engel var mı? Onu da yeneceksiniz" dedi. Cumhurbaşkanına şimdi sonuna kadar hak veriyorum. Bizim o dönem haksızlığa uğradığımız dönemdi. Biz Fenerbahçe'nin ekonomik olarak iyi bir noktaya geldik, biz bu sene kadroyu daha da yukarı taşıyacağız. Fenerbahçe için o parayı harcayacak yiğitler var. Kadroyu bu sene daha da yukarıya taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği tavsiyeyi açıkladı: Sonuna kadar hak veriyorum - 1. Resim

Ilıcalı, Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon yapılanmasına ilişkin şu açıklamalara yer verdi:

TRANSFER ÇALIŞMALARI

"Az önce biz daha ne yapsaydık dedim. Mourinho'yu getirdik ve onun istediği oyuncuların hepsini aldık. Bir kez daha söylüyorum, ne yapacağız. Bu kadroyu daha da güçlendireceğiz. Yıldız isimler getireceğiz. Bu kadroyu daha da yukarıya taşıyacağız. Yapacağımız şeyler tabii ki olacak. Fenerbahçe'ye yakışan kadroyu kurduğumuzu düşünüyorum. Daha da iyisini kuracağız. Başkanımız zaten anlattı. 3-4 oyuncu dedi. Görüşüyoruz da, şu anda açıklayamıyoruz. Önemli isimlerle temastayız."

Acun Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği tavsiyeyi açıkladı: Sonuna kadar hak veriyorum - 2. Resim

'YAPI' İDDİALARI

"Futbolda yapı olduğunu düşünüyorum. Ama yabancı hakemler geldikten sonra bu infialin azaldığını söyledim. Sıra dışı şeyler hep yaşandı. Yabancı hakem geldikten sonraki dönemde dış etkenler olduğunu düşünmüyorum. Ligin ikinci yarısında çok bariz bir fark oluştu. Yabancı VAR geldikten sonra ofsaytımsılar yok."

SEÇİM İÇİN İMZA TOPLANMASI 

"İmza toplanması demokratik bir hak. Ancak bana göre yanlış bir yol. Sebebi de şu. %20 üzerinden imza toplanıp tekrar seçim için operasyon yapılırsa, bundan sonra bir yolu açmış olmayacak mı? Biz bir yıl için seçilmedik. 3 yıl için bilerek ve adil bir şekilde seçilmişiz. 3 yıllık bir seçim sürecimiz var. Benim hayatım, başarısızlıkları başarıya çevirmekle geçti. Bütün hayat hikâyem bu. Burada benim ve yönetimin, ilk yılında, üç yıl için seçilmiş bir durumda, imza ile gitmek demokratik bir hak olsa da yarın için de aynı kapıyı açmıyor mu? Çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Demokratik bir hak ama doğru olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe'ye uygun bir durum olduğunu düşünmüyorum."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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