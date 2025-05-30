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Süper Lig ekibinden Acun Ilıcalı'ya çok sert tepki! "Sözleşmemiz devam ederken..."

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile anlaştığı iddia edilen Kayserispor teknik direktörü Sergej Jakirovic ile ilgili kulüpten çok sert açıklama geldi.

 
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de teknik direktör arayışları sürüyor. Son olarak Kayserispor'la başarılı bir performans sergileyen ve dikkatleri üzerine çeken Sergej Jakirovic'in Hull City ile anlaştığı iddia edildi.
 
Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, Jakirovic'in Hull City ile anlaştığı iddiasına değindi ve oldukça sert ifadeler kullandı.

"ADETA AKIL KARIŞTIRMAK GİBİ..."

Jakirovic'in başarılı bir performans sergilediğine dikkati çeken Açıkalın, "Tabii ki bu başarıları kamuoyunda takdir edildiği için futbol otoriteleri tarafından da rağbet görüyor, kendisine teveccüh var. Bunları normal karşılıyorum. Kendisi gitmek isterse tabii ki biz teşekkür ederiz, büyük bir zevkle kararına da saygı duyarız. Kalmak isterse de başımızın üstünde yeri var. Ancak sözleşmemiz devam ederken, kulübümüzle herhangi bir temasa geçmeden hocamızla iletişime geçilerek adeta akıl karıştırmak gibi bir yol izlenmesi yadırganacak bir durumdur" diye konuştu.

Süper Lig ekibinden Acun Ilıcalı'ya çok sert tepki!

"KENDİSİYLE HERHANGİ BİR GÖRÜŞME YAPMADIM"

Yöntemin doğru olmadığını savunan Açıkalın, şunları kaydetti:

"Sadece hocayla ilgili değil, takımda herhangi bir oyuncumuz, teknik kadrodan arkadaşlarımız isterim ki çok başarılı olsun, başarılı yerlere gitsin. Kayserispor bundan önce de birçok hocayı böyle kamuoyunun nezdinde başarılı kılmıştır. Bundan sonra da kılacaktır, bunun örnekleri vardır.

Kendisiyle şahsi olarak şu anda herhangi bir görüşme yapmadım. Hocamızın şu an sözleşmesi devam ediyor. Çıkış maddesi de var, bu da yürürlükte. Tazminat, para, pul bu düzlemde konuşmayı sevmiyorum, hoşuma da gitmiyor. Kendisi emek verdi, bu kulüpte başarılı oldu. Bugün olduğu gibi yarın da her zaman kapımız açık, kendisini karakter olarak seviyoruz. Başarılı olmasını da isteriz tabii ki."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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