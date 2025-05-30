Acun Ilıcalı'dan sürpriz hamle! Süper Lig'e damga vuran isimle masaya oturdu

Ne Emre Belözoğlu ne de Arda Turan... Bu kez bambaşka bir isim gündemde. Hull City'nin teknik direktörünü en yakın zamanda belirlemek isteyen Acun Ilıcalı, gözünü Süper Lig'deki sürpriz bir isme dikti.

İngiltere Championship'te kalmayı son maçta garantileyen Hull City, teknik direktör arayışına devam ediyor. Bu süreçte Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi isimler gündeme geldi ancak Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ekipten karar çıkmadı. Ilıcalı, bu kez rotayı bambaşka bir isme kırdı.

ACUN ILICALI GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Hull Daily Mail'de yer alan habere göre; Acun Ilıcalı, Kayserispor'u çalıştıran ve başarılı bir performans sergileyen Sergej Jakirovic ile görüşmelere başladı. Sergej Jakirovic'in Hull City'de teknik direktör adayları arasında ilk sırada yer aldığı belirtilirken, Acun Ilıcalı'nın 48 yaşındaki Boşnak hocanın Hull City'yi Premier Lig'e çıkaracağına inandığı aktarıldı.

16 MAÇTA 8 GALİBİYET, 3 YENİLGİ

Kayserispor'un başına geçtikten sonra peş peşe iyi sonuçlar alan ve ligde kalmayı garantileyen Jakirovic, Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.