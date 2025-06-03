Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden TBMM Başkanı seçilen Kurtulmuş'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanlığına yeniden seçilen Numan Kurtulmuş'u, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulundaki üçüncü tur oylamada, 329 oy alarak yeniden TBMM Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, kabule ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yol arkadaşı olmaktan büyük onur duyduğum Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yeniden seçilmem için verdikleri güçlü destek ve kabulleri dolayısıyla şükranlarımı arz ederim. Bu yeni dönemde, Gazi Meclisimiz üzerine düşen tarihi görevi inşallah büyük bir uzlaşmayla yerine getirecek, bölgesinde ve dünyada güçlü ve lider ülke Türkiye'nin meclisi olmanın sorumluluğuyla çalışmalarını sürdürecektir." ifadelerini kullandı.