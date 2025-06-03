TBMM'de beş adaylı başkanlık yarışı! İkinci tur başladı

TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanı seçimi yapılıyor. Seçimde AK Parti'den Numan Kurtulmuş, CHP'den Uğur Bayraktutan, DEM Parti'den Osman Cengiz Çandar, İyi Parti'den Mustafa Cihan Paçacı ve Yeni Yol Partisi’nden Mehmet Karaman aday oldu. AK Partili Atay Uslu ise oylama öncesi adaylıktan çekildi. Başkanlık seçiminde birinci tur oylamasında yeterli çoğunluğa ulaşılamadı, ikinci tur oylamaya geçildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, Meclis Başkanı seçimi için ilk tur oylama bitti. Seçimde birinci tur oylamasında yeterli çoğunluğa ulaşılamadı, ikinci tur oylamaya geçildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar, İyi Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı ile Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman TBMM Başkanı adayı oldu. AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, oylamaya geçilmeden adaylıktan çekildi.

2. TUR OYLAMAYA GEÇİLDİ

Genel Kurul'da yapılan birinci tur oylamada 549 milletvekili oy kullandı. AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 305, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan 122, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar 50, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı 30, Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman 31 oy aldı. Bir oy boş kullanıldı, 10 oy geçersiz sayıldı.

Adayların hiçbiri TBMM Başkanı seçilmek için gerekli üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuna, yani 400 oya ulaşamadı. İlk tur oylama sonrası, Meclis Başkanı seçimi için ikinci tur oylamaya geçildi.

SÜREÇ, DÖRDÜNCÜ OYLAMAYA KADAR GİDEBİLİR

Gizli oyla yapılacak seçimde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, üçüncü turda ise salt çoğunluk aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye başkan olacak.

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanlık seçiminde oy kullanmak için Meclis'e geldi.