TBMM Başkanlık seçimleri ne zaman? Adaylar belli oldu!

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde başkanlık yarışı başladı. 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı’nı belirlemek için gözler 3 Haziran 2025 tarihine çevrildi. Seçimde beş isim kıyasıya mücadele edecek.

TBMM’de gözler yeni MeclisBaşkanı’nı belirleyecek kritik oylamaya çevrildi. 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Başkanlık seçimi için takvim işlemeye başladı. Meclis’teki tüm siyasi partiler adaylarını açıklarken, seçim süreci 28 Mayıs’ta resmen başladı. TBMM Başkanlık koltuğu için beş farklı partiden aday yarışacak. Seçim, gizli oylama yöntemiyle 3 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

TBMM BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

28.Dönem TBMM’de görev süresi dolan Meclis Başkanı’nın yerine yenisi seçilecek. Seçim süreci 28 Mayıs’ta başlamıştı. Yasal prosedürler kapsamında başkanlık seçimi 3 Haziran 2025 Salı günü TBMM Genel Kurulu’nda yapılacak.

Bu seçimle birlikte 28. Yasama Dönemi’nin ikinci devresi için Meclis’in en üst koltuğuna oturacak isim netleşmiş olacak. Mevcut Başkan Numan Kurtulmuş da adaylar arasında yer alıyor.

SEÇİM NASIL YAPILACAK?

TBMM Başkanlık seçimi, Anayasa’nın 94. maddesi ve Meclis İçtüzüğü’ne göre gizli oylama ile yapılıyor. Seçim dört tura kadar uzayabiliyor:

1. İlk iki turda seçilmek için milletvekillerinin üçte ikisinin (400 oy) desteği gerekiyor.

2. Üçüncü turda ise salt çoğunluk, yani 301 oy yeterli oluyor.

3. Eğer üçüncü turda da kazanan çıkmazsa, en fazla oyu alan iki aday arasında dördüncü tur yapılır. Bu turda en fazla oyu alan aday Meclis Başkanı seçilir.

Gizli oy ilkesi gereği milletvekilleri kapalı zarfla oylarını kullanıyor. Seçimler aynı gün içinde tamamlanabiliyor ancak turlar arasında ara verilmesi durumunda oylama süreci birkaç günü de bulabiliyor.

TBMM BAŞKANLIĞI İÇİN KİMLER YARIŞIYOR?

Bu dönem başkanlık koltuğu için 5 aday yarışıyor. Partilerin desteklediği isimler şöyle:

AK Parti adayı: Mevcut TBMM Başkanı ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş

CHP adayı: Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan

DEM Parti adayı: Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar

İYİ Parti adayı: İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı

Yeni Yol Partisi adayı: Samsun Milletvekili Mehmet Karaman