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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Balık Ayhan" için taziye mesajı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan &quot;Balık Ayhan&quot; için taziye mesajı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Balık Ayhan" adıyla tanınan Ayhan Küçükboyacı için taziye mesajı yayınladı. Erdoğan, Küçükboyacı'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, "Balık Ayhan" adıyla tanınan Ayhan Küçükboyacı için başsağlığı mesajı yayımladı.

Erdoğan, mesajında şunları ifade etti:

"Vefat haberini üzüntüyle öğrendiğim Roman müziğinin müstesna sesi 'Balık Ayhan' Ayhan Küçükboyacı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Merhum sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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