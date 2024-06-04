Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Gazze çağrısı: Somut bir adım atmaya davet ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından İsrail'in katliamında öldürülen Gazzeli çocukları andı. Erdoğan, "Birleşmiş Milletleri, Gazzeli masum çocukların aylardır bombalarla katledilmesine karşı artık somut bir adım atmaya, dünya 5’ten büyüktür anlayışıyla harekete geçmeye davet ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erdoğan, "7 Ekim’den beri Gazze’de barbarca katledilen 15 binin üzerinde yavrumuzu hüzünle yâd ediyorum." dedi.

ERDOĞAN'DAN BM'YE ÇAĞRI

Erdoğan'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Gazze’de katledilen sadece çocuklar değil, bebekler değil aynı zamanda insanlıktır. Maalesef dünya bu imtihanda sınıfta kalmıştır. Bu özel günü ilan etmiş olan Birleşmiş Milletleri, Gazzeli masum çocukların aylardır bombalarla katledilmesine karşı artık somut bir adım atmaya, dünya 5’ten büyüktür anlayışıyla harekete geçmeye davet ediyorum.

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"TÜM DEVLETLERİ, İSRAİL BARBARLIĞINA KARŞI TAVIR KOYMAYA ÇAĞIRIYORUM"

Tüm devletleri, Gazzeli çocuklarla birlikte insanlığın onurunu, haysiyetini de korumaya, kontrolden çıkan İsrail barbarlığına karşı açık bir tavır koymaya çağırıyorum. Türkiye olarak Gazze başta olmak üzere dünyanın neresinde bir mazlum, mağdur, garip varsa; çocuklar nerede öldürülüyor, nerede açlıkla, yoklukla sınanıyorsa elimizi uzatmaya, daha adil bir dünyanın mümkün olduğu inancıyla canla başla çalışmaya devam edeceğiz."