Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye tepki: Milleti kandırmayı adet haline getirdiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin doğal gaz keşiflerini eleştirmesi ve mevcut belediyelerinde suya yüksek oranda zam yapmalarıyla ilgili konuştu. "Bunlar milleti kandırmayı adet haline getirdi." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millete seçim öncesi suyu bedava verecekleri vadedip, seçim sonrası zam üzerine zam yapıyorlar. Biz söz vermenin sorumluluğunu idrak eden ve milletimize verdiğimiz sözü namus borcu kabul eden bir hareketiz. Allah bizi hiç mahcup etmedi." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan dönüşünde uçakta gazetecilerle bir araya geldi.

CHP'YE ERKEN SEÇİM TEPKİSİ

CHP'nin erken seçim çağrılarıyla ilgili gelen soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP’nin milletin verdiği ödevi yerine getirmek gibi bir niyeti hiç olmadı. Her seçim sonrası, onlar açısından bakarsak her yenilgi sonrası, aradan bir zaman geçtikten sonra erken seçim borazanını öttürmeye başlıyorlar. Fakat CHP budur. Hatırlayın, CHP'nin erken seçim olayı yeni bir tez değil. Yatıyorlar kalkıyorlar 'erken seçim' diyorlar. Yani erken seçim olduğu zaman ne olacak? Bunlar iktidara mı gelecekler?" dedi.

CHP'ye "Şu anda elindeki boş veya dolu sandalye sana yeter. Tepe tepe kullan." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Erken seçim hesaplarıyla ile heba ettikleri vakitleri, millete hizmete harcasalar, belki milletin gönlüne girebilmenin bir yolunu bulabilirler. Kaldı ki Özgür Bey’in anlattığı erken seçim değil başka bir konu. Buna erken seçim denmez. Buna ara seçim denir. İkisini birbirine karıştırmamak gerekir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"DIŞ POLİTİKADA YILDIZIMIZ GİDEREK PARLIYOR" "Dahası şu anda TBMM’deki tabloya bakıldığında ara seçimi gerektiren bir durum da yoktur. Millet, bundan 2 sene önce vekilleri 5 yıl görev yapsınlar diye Meclis’e göndermiştir. Diğer yandan Sayın Özel’in anladığı manada erken seçimi bugüne kadar çok dillendirdiler. Türkiye’yi böyle bir badirenin içerisine sokmayız, sokamayız, buna gerek de yok. Türkiye şu anda tarihinin en istikrarlı, güçlü zamanlarını yaşıyor. Tam bir birliktelik ruhuyla terörü bitirmenin arifesindeyiz. Enflasyona karşı topyekûn mücadeleyi başarıyla yürütüyoruz. Dış politikada hamdolsun yıldızımız giderek parlıyor. Cumhur İttifakı olarak birilerinin keyfi için bunların zarar görmesine müsaade etmeyiz."

Macaristan ziyaretinde, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan da yer aldı

"Doğal gaz keşfini itibarsızlaştırmaya çalışan CHP'li bazı milletvekilleri ve CHP medyasını gördük. Bazı argümanlar geliştirdiler ve bu argümanlarla doğal gaz keşfini itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Yine İstanbul'da da suya son 6 yılda yüzde 1065 oranında zam yapıldı. Muhalefet kendi belediyelerinin yönetiminde son 6 yılda suya yüzde 1065 oranında zam yaptı. Bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan şu cevabı verdi: