Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 Zirvesi kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Demokratik Kongo Cumhurbaşkanı Felix Antoine Tshisekedi ile bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi kapsamında İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31'de diplomasi trafiği

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran-ABD arasındaki çatışmaların bir an evvel sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanmasını temenni etti, istikrarın hakim olduğu dönemin başlatılabilmesi için diplomasiye şans verilmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31'de diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, daha fazla vakit kaybetmeden müzakere masasının kurulmasının önem arz ettiğini, Türkiye'nin barış odaklı gayretleri bölgedeki kardeş ülkelerle desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı.

DEMOKRATİK KONGO CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca COP31 kapsamında Türkiye'de bulunan Demokratik Kongo Cumhurbaşkanı Felix Antoine Tshisekedi ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31'de diplomasi trafiği

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Antalya Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIAntalya

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