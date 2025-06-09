Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesajı: Büyük üzüntü duydum

Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Haziran 2025 18:16 - Güncelleme: 9 Haziran 2025 18:20 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik akımına kapılıp ağır yaralanan ve bugün hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek’in elim bir kaza sonucu vefat etmesinden büyük üzüntü duydum. Merhum Zeyrek’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, çalışma arkadaşlarına, Manisalı vatandaşlarımıza ve tüm CHP teşkilatına başsağlığı diliyorum." dedi.

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Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Abdullah Aydemir