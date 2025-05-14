Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray'ı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik etti.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bu akşam Gaziantep'te oynanan final maçını kazanarak 2025 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum."
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir