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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı: Yarın çok daha iyi seviyelerde olacağız

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan Lozan mesajı: Yarın çok daha iyi seviyelerde olacağız
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 102. yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, "Bugün her alanda dünden daha iyi bir konumdayız; inşallah yarın çok daha iyi seviyelerde olacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 102. yıl dönümü sebebiyle yazılı bir mesaj yayınladı.

Mesajında bugün her alanda dünden daha iyi bir konumda olunduğunu vurgulayan Erdoğan, yarın çok daha iyi seviyelerde olunacağını belirtti.

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, aziz milletimizin bağımsızlık iradesini ve mücadelesini uluslararası hukuk nezdinde de tescil ve teyit eden Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 102’nci yıl dönümüdür.

Lozan’dan 102 yıl sonra ülkemizin kalkınma ve refah yolculuğu Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kararlılıkla devam etmektedir.

Barışı, iş birliğini, karşılıklı saygıyı esas alan dış politikamızla bölgemizde ve dünyada müessir bir güç olma yolunda emin adımlarla yürüyoruz.

"YARIN ÇOK DAHA İYİ SEVİYELERDE OLACAĞIZ"

Bugün her alanda dünden daha iyi bir konumdayız; inşallah yarın çok daha iyi seviyelerde olacağız.

Lozan Barış Antlaşması’nın 102’nci yıl dönümünde bir kez daha Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal’in yanı sıra Millî Mücadele kahramanlarını ve vatan savunmasında canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazilerimizi minnetle yâd ediyorum."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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