Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor. 85 milyonun hizmetkarı olduklarını söyleyen Erdoğan, "Milletimizi birbirine düşürmek için her yolu denediler. 23 yıl içindeki tüm saldırılara göğsümüzü siper ettik, içeriden veya dışarıdan gelen tüm saldırıları püskürttük. Tüm oyunları sahiplerinin başlarına geçirdik." dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
"Bundan 23 sene önce hangi heyecanla yola revan olduysak bugün de aynı sevdayla aziz milletimize hizmet ediyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan milyonların hizmetkarıyız. Tam 23 yıldır ayrımız gayrımız yok, biz beraberiz, kardeşiz diyoruz.
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Kaynak: Türkiye Gazetesi