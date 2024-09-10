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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan önemli açıklamalar
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor. 85 milyonun hizmetkarı olduklarını söyleyen Erdoğan, "Milletimizi birbirine düşürmek için her yolu denediler. 23 yıl içindeki tüm saldırılara göğsümüzü siper ettik, içeriden veya dışarıdan gelen tüm saldırıları püskürttük. Tüm oyunları sahiplerinin başlarına geçirdik." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bundan 23 sene önce hangi heyecanla yola revan olduysak bugün de aynı sevdayla aziz milletimize hizmet ediyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan milyonların hizmetkarıyız. Tam 23 yıldır ayrımız gayrımız yok, biz beraberiz, kardeşiz diyoruz.

Milletimizi birbirine düşürmek için her yolu denediler, her oyuna başvurdular. 23 yıl içindeki tüm saldırılara göğsümüzü siper ettik, içeriden veya dışarıdan gelen tüm saldırıları püskürttük. Tüm oyunları sahiplerinin başlarına geçirdik. Vesayete uygun ortam oluşturmak için her yolu denediler.
 
23 yıllık bu sevda sizin... bizim... hepimizin sevdasıdır. Bu sevda 85 milyonu kucaklayan engin bir sevdadır. Bu sevda büyük ve güçlü Türkiye sevdasıdır. Bu sevda Türkiye yüzyılını inşa etme sevdasıdır. Rabbime bizleri bu sevdaya meftun eylediği için hamd ediyorum. Bu sevdayı yüreğimizde taşımaya devam edeceğiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak tam bir dayanışma içinde beraber yürüyeceğiz. Teşkilatımın her bir mensubuna en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum."

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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