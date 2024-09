Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Milletimizi birbirine düşürmek için her yolu denediler, her oyuna başvurdular. 23 yıl içindeki tüm saldırılara göğsümüzü siper ettik, içeriden veya dışarıdan gelen tüm saldırıları püskürttük. Tüm oyunları sahiplerinin başlarına geçirdik. Vesayete uygun ortam oluşturmak için her yolu denediler.

23 yıllık bu sevda sizin... bizim... hepimizin sevdasıdır. Bu sevda 85 milyonu kucaklayan engin bir sevdadır. Bu sevda büyük ve güçlü Türkiye sevdasıdır. Bu sevda Türkiye yüzyılını inşa etme sevdasıdır. Rabbime bizleri bu sevdaya meftun eylediği için hamd ediyorum. Bu sevdayı yüreğimizde taşımaya devam edeceğiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak tam bir dayanışma içinde beraber yürüyeceğiz. Teşkilatımın her bir mensubuna en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum."