İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın arkadaşından çarpıcı açıklama! Narin cinayetinde sır perdesi aralanıyor

Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor. Narin'in amcası Salim Güran'ın talimatıyla cansız bedeni çuvalla dereye atıp, gizleyen Nevzat Bahtiyar'ın arkadaşlarından çok konuşulacak sözler geldi.

Diyarbakır da 21 Ağustos’ta kaybolan ve 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti ile ilgili her geçen dakika yeni bir detay geliyor.

Narin’in annesinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin sorguları devam ederken, 24. şüpheli olarak gözaltına alınan sıvacı Nevzat Bahtiyar'ın anlattıkları soruşturmanın seyrini değiştirmişti.

İfadesinde Narin Güran cinayetine ilişkin detayları itiraf eden Nevzat Bahtiyar, 200 bin TL karşılığında küçük kızın cansız bedenini ortadan kaldırdığını açıklamıştı.

İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın arkadaşı Emrah Ergin

İTİRAFÇININ ARKADAŞINDAN ÇARPICI SÖZLER

Öte yandan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın arkadaşı Emrah Ergin de canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cansız bedeni taşıyan Nevzat Bahtiyar'ın böyle bir şeyi yapması karşısında hayrete düştüğünü belirten Ergin, Bahtiyar'ın 4 aydır elektriksiz yaşadığını söyledi. Ergin, Narin'in amcası Salim Güran'ın Bahtiyar'a "Senin elektriğini getireceğim, inşaatını yapacağım" diyerek ikna etmiş olabileceğini iddia etti.

"Bu köyün hepsi akrabadır. Yabancı yoktur aralarında." diyen Ergin'in "Onun için her şeyin üstünü kapatıyorlar." sözleri ise çok konuşulacak cinsten.

Narin'in amcası muhtar Salim Güran

"RUHSAT ALAMADI, MUHTAR 'BEN HALLEDERİM' DEDİ"

Ergin, A Haber'e şunları söyledi:

Çok efendi biriydi. Böyle bir şeyi hayatta tahmin etmezdik. İnşaatı için yaptı. 3 ay kendi işini yaptım ben. Ruhsat alamadı belediyeden. Muhtar ‘Siz devam edin ben hallederim.’ dedi. Yüzde 90 bu elektrik ve inşaat için tehdit etmiştir. O adam böyle bir adam değildir ama ne olduysa olmuş.

(Cinayeti kendi işlemiş olabilir mi?) Yok. O sadece yardım etmiştir. O böyle bir adam olamaz. Bu adam zora girmiştir. Onun 4 aydır evi elektriksiz. Onun için komşu evinden elektrik çekmişler.

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Narin Güran

"HER ŞEYİN ÜSTÜNÜ KAPATIYORLAR"

(Muhtar evini yıktırırım diye tehdit mi etti?) Muhtar demiş ki “Senin elektriğini getireceğim, inşaatını yapacağım.” Bunun için onu tehdit etmiş olabilir. Bundan dolayı olabilir. Nevzat böyle bir adam değildir. Demek ki para, mal, mülk için her şeyi yapabiliyor insan. Benim evime gelmiş, yemeğimi, suyumu içmiş… İlk defa şaşkınım. Dün akşam resmini gördüm, öbür dünyaya gittim geldim. 25 tane inşaatçı arkadaşım var. Bu olay olduktan sonra telefonlarımı açmıyorlar. Bir şey soracağımı tahmin ederek… Bu köyün hepsi akrabadır. Yabancı yoktur aralarında. Amca çocuğu, dayı çocuğu… Birbirlerine karışmışlar. Onun için her şeyin üstünü kapatıyorlar.