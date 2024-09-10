Düğümü 24. zanlı çözdü! 200 bin TL için cesedi saklamış

Narin’in kaybolmasındaki sır perdesi, gözaltına alınan 24’üncü şüphelinin itiraflarıyla aralandı. Sıvacı Nevzat B., küçük kızın cesedini amcası Salim G.’nin 200 bin lira vaadiyle çuvala koyup dereye attığını itiraf etti. Cesedi ortadan kaldıran korkunç ikili bir de aramalara katıldı!

Diyarbakır da 21 Ağustos’ta kaybolan ve 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili kan donduran detaylara ulaşıldı. Narin’in annesinin de aralarında bulunduğu 23 yakın akrabası sorgulanırken, gözaltına alınan 24’üncü şüpheli köy sakinlerinden sıvacı Nevzat B. gizem perdesini kaldırdı. Her şeyi itiraf eden Nevzat B. küçük kızın amcası Salim G.’nin isteği üzerine 200 bin lira karşılığında cesedi ortadan kaldırdığını söyledi.

Nevzat B. jandarmaya verdiği ifadesinde şöyle dedi:

BUNU YOK EDECEKSİN

“Salim köy yolunda selektör yaptı. Sular kesikti. İçme suyuyla ilgili bir şey söyleyeceğini sandım. Bana aracının ön koltuğunda bulunan battaniyeye sarılı bir şey gösterdi. ‘Bunu yok edeceksin’ dedi. Battaniyedekinin bir insan olduğunu anlayınca şaşırdım, tereddüt ettim. Gürkan ‘Sana 200 bin lira veririm’ dedi. Torba olup olmadığını sordu. Aracımın bagajından bir çuval çıkardım. Çocuğu içine koyduk. Cesedi çuvala koyarken parayı mısırı hasat ettikten sonra vereceğini söyledi. (Kızın) üzerinde siyah tişört, şort ve küçük bir çanta vardı. Çuvala koyduğumuz sırada çocuğun boyun bölgesinde bir kızarıklık vardı. Çuvalı ağzını bağlamadan aracımın arka koltuğundaki paspas yerine koydum.

ARAMALARA KATILDIK

Muhtar, Eğertutmaz deresine götür diyerek eliyle işaret etti. Yolda pişmanlık duydum ancak yaptığım şeyden kurtulmam gerektiğini düşündüm. Aracı dere kenarında durdurdum. Çevrede ip aradım. Çantanın ipi aklıma geldi. İpi sökerek çuvalın ağzını bağladım. Bu esnada Narin’in olduğunu anladım. Yüzünde kıyafetlerinde boğuşma izi yoktu. Ağacın yanında derin olmayan bir yer buldum. Çuval birisi tarafından bulunmasın diye üzerine 15-20 kilogram ağırlığında bir taş koydum. Üzerine çalı koymadım, çünkü kapanmıştı. Ardından baldızımın evine geldim, çay içtim. Eve geldiğimde 19.00 civarındaydı. Köyde insan hareketliliği vardı. Annem ve eşim de Narin’i arıyormuş. Ben de arama faaliyetlerine katıldım. Arama faaliyetlerine 22.30’a kadar devam ettim. Sabah muhtar Salim G. hiçbir şey olmamış gibi jandarma ile arama yapıyordu. Hatta Salim’in kanalın içine girerek arama yaptığını gördüm. Her gün göstermelik arama yapıyordu. Muhtarla (o günden sonra) konuyla ilgili hiç görüşmedik. Birlikte arama faaliyeti yaptık. Telefondan görüşmeleri sildim. Neden sildiğimi hatırlamıyorum.

ÖYLE BİR ŞEY YAŞATACAĞIM Kİ

Bana neden öldürdüğünden ya da kendisinin öldürdüğünden bahsetmedi. Ancak kendisi öldürmediyse neden getirip bu cesedi kaldır desin. Neden öldürmüş olabileceğini bilmiyorum. TikTok’ta Arif G’ye ‘Sana öyle bir acı yaşatacağım ki asla unutamayacaksın’ demiş. Köyde bu şekilde konuşuluyordu.”

Pişman olduğunu söyleyen itirafçı Nevzat B. amcanın neden cesedi ortadan kaldırmasını istediği sorusuna şöyle cevap verdi: Salim G. güçlüdür. Adamları vardır. Ben onlarla sorun yaşarsam beni suçlu görürler. Narin’in cesedi dere yatağından çıkarıldıktan sonra tedirgin olmaya başladım. Jandarma evime gelince her şeyi itiraf ettim.