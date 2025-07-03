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Zamlar belli oldu mu, nelere zam geldi? Sigara, benzin, motorin ve LPG fiyatları için zam kapıda

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Zamlar belli oldu mu, nelere zam geldi? Sigara, benzin, motorin ve LPG fiyatları için zam kapıda
Enflasyon, Fiyat Artışı, Sigara, Benzin, Motorin, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

3 Temmuz 2025 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verileri, yalnızca maaş hesaplamalarını değil, birçok temel tüketim ürününü de doğrudan etkileyecek. Zamlar belli oldu mu sorusu kamuoyunun gündemindeyken sigara, benzin, motorin ve LPG fiyatları için zam beklentileri de arttı.

Sigara, benzin, motorin ve LPG gibi ürünlerde fiyat artışı beklenirken tahminler de gecikmedi. Yılın ilk yarısına ilişkin Yİ-ÜFE verileri, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kalemlerine doğrudan yansıtılacak ve fiyatlar Cumhurbaşkanlığı kararı beklenmeksizin otomatik olarak artacak. Peki, zamlar belli oldu mu, nelere zam geldi, sigaraya zam geldi mi, akaryakıta ne kadar zam geldi?

Zamlar belli oldu mu? Sigara, benzin, motorin ve LPG fiyatları için zam kapıda - 1. Resim

ZAMLAR BELLİ OLDU MU, NELERE ZAM GELDİ?

3 Temmuz’da açıklanan Yİ-ÜFE verisiyle birlikte ÖTV zammı otomatik olarak devreye girdi. Sigara, benzin, motorin ve LPG fiyatları arttı.

Yılın ilk altı aylık dönemine ait Yİ-ÜFE artış oranı yüzde 14,61 olarak açıklandı. Her yıl temmuz ayında yapılan otomatik güncellemeyle birlikte benzin, motorin, LPG ve sigara fiyatlarına ciddi oranlarda artış yansıdı. Devreye giren düzenleme sonrası pompa fiyatları ile tütün ürünleri raf fiyatları güncellendi.

Zamlar belli oldu mu? Sigara, benzin, motorin ve LPG fiyatları için zam kapıda - 2. Resim

SİGARAYA NE KADAR ZAM GELDİ?

Sigara fiyatlarının paket başına 8 ila 10 TL zamlanması bekleniyor. Asgari maktu vergi 2,09 TL’ye, paket başı vergi ise 12,03 TL’ye yükseldi. Birçok markada en ucuz sigara 70 TL’yi geçecek.

Zamlar belli oldu mu? Sigara, benzin, motorin ve LPG fiyatları için zam kapıda - 3. Resim

BENZİNE ZAM GELDİ Mİ?

Benzine 2,10 TL zam yapılacağı tahmin ediliyor. Yeni fiyatlar anında pompaya yansıyacak. Büyük şehirlerde benzinin litre fiyatı 45 TL’ye yaklaşmış olacak.

Zamlar belli oldu mu? Sigara, benzin, motorin ve LPG fiyatları için zam kapıda - 4. Resim

MOTORİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

Motorine 1,97 TL zam gelmesi bekleniyor. Motorin litre fiyatı bazı bölgelerde 43 TL’yi geçecek.

Zamlar belli oldu mu? Sigara, benzin, motorin ve LPG fiyatları için zam kapıda - 5. Resim

LPG'YE ZAM GELDİ Mİ?

LPG’ye 1,61 TL zam yapılması öngörülüyor. Yeni fiyatlarla LPG birçok ilde 25 TL seviyesine çıkacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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