Emekliye seyyanen zam olacak mı? Milyonlarca emekli ek zam bekliyor

TÜİK, 3 Temmuz 2025 Perşembe günü enflasyon rakamlarını açıkladı. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla beraber emeklinin ve memurun zam oranı da netleşti. Emekli ve memura ek zam beklentisi gitgide artarken "Seyyanen zam yapılacak mı" sorusu arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu 3 Temmuz 2025 Perşembe günü haziran ayı enflasyon verisini duyurmasıyla 6 aylık enflasyon farkı da açıklığa kavuştu.

Toplu sözleşme zammı ile beraber memurların alacağı toplam artış oranı belli oldu. Mayıs ayı itibarıyla 5 aylık enflasyon yüzde 15,09 olarak paylaşılmıştı.

Haziran ayında aylık enflasyon yüzde 1.37, yıllık enflasyon ise yüzde 35,05 olarak belirlendi. SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 16.76; memur ve memur emeklisi yüzde 15,56 zam aldı.

Rakamların netleşmesiyle hem memur hem de emekli kesimleri seyyanen zam beklentisi içine girdi. Özellikle milyonlarca emekli seyyanen zam yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM OLACAK MI?

Şu an için emekliler için herhangi bir seyyanen zam ya da refah payı düzenlemesi gündemde yoktur.

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri sadece enflasyon kadar zam alırken seyyanen zam çıkıp çıkmayacağı konusuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

Emekliye ek zam gelip gelmeyeceği hükümetin açıklama yapmasıyla belli olacaktır. Ancak henüz konuyla ilgili herhangi bir gelişme yoktur.

SEYYANEN ZAM NE ANLAMA GELİYOR?

Seyyanen zam, herkesin maaşın eşit miktarda yapılan maaş artışı anlamına gelmektedir. Alım gücünü korumak adına düşük maaş alan çalışanlarla yüksek maaşlı çalışanlar arasındaki makasın büyümemesi için yapılır.

MİLYONLARCA EMEKLİ EK ZAM BEKLİYOR

TÜİK, Haziran ayı enflasyonunu açıklaması üzerine SSK ve Bağ-Kur emeklisinin temmuz ayında alacağı zam oranı yüzde 16,67 oldu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "14 bin 469 TL olan en düşük emekli maaşı yüzde 16.67’lik enflasyon artış oranı kapsamında 16 bin 881 TL’ye yükseltilmiştir" ifadelerini kullandı. Böylelikle enflasyon artış oranıyla beraber en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL’ye çıkmıştır.

Enflasyon kadar zam alan milyonlarca emekli seyyanen zam için gözlerini yetkililere çevirdi. Seyyanen zam kararının alınıp alınmayacağı ise ekonomiye ilişkin önemli başlıklar arasında yer aldı.