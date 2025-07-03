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AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılan zammı açıkladı! İşte temmuzda alınacak rakam

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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AK Parti, En Düşük Emekli Maaşı, Zam Oranı, SSK, Temmuz, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milyonlarca emeklinin beklediği açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığına yapılan zammı açıkladı. İşte detaylar...

TÜİK, bugün haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. 6 aylık enflasyonun belli olmasıyla memur ve emekli zammı da belli oldu. SSK ve BağKur emeklileri temmuz ayında yüzde 16,67, memur ve memur emeklileri ise yüzde 15,57 zam alacak.

AK PARTİ'DEN BEKLENEN AÇIKLAMA 

Bu gelişmenin ardından en düşük emekli aylığının ne kadar olacağı merak konusuydu. Konuyla ilgili AK Parti'den beklenen açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, milyonların heyecanla beklediği rakamı açıkladı. 

AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılan zammı açıkladı! İşte temmuzda alınacak rakam - 1. Resim

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KANUNLAŞMIŞ OLACAK" 

Güler konu hakkında şunları söyledi: 

"14 bin 469 TL olan en düşük emekli maaşı aylığı, TÜİK verileri açısından yüzde 16,67 SSK ve Bağ-Kur TÜFE artış oranını dikkate alarak 16 bin 881 TL'ye yükseltmiş oluyoruz. Bu önerge değişikliği ile bugün Plan Bütçe Komisyonu'nda bu gerçekleşmiş olacak. Önümüzdeki haftada Genel Kurul çalışmalarıyla bu rakam kanunlaşmış olacak."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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