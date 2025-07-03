SGK- Emekli Sandığı ve Bağkur emekli maaş zammı farkı ne zaman yatacak?

Merakla beklenen 2025 Temmuz zamları netlik kazandı. Kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 15,57, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında da yüzde 16,67 artış sağlandı. Milyonlarca hak sahibi şimdi ise zamlı maaş ödemelerini ne zaman alacaklarını merak ediyor. Peki, memur ve emekli maaş zammı farkı ne zaman yatacak?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon oranlarını açıklamasıyla memur ve memur emeklileri yüzde 15,57, SSK ile Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 16,67 oranında zam almaya hak kazandı.

MEMUR MAAŞ ZAMMI ORANI BELLİ OLDU

Bu yılın temmuz ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 5 artış öngörüldü.

Bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon, yüzde 16,67 oldu. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 10,57 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 15,57 artış yapıldı.

Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları da yüzde 16,67 arttı.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükseldi.

Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ve vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği eklendi. Aile ve çocuk yardımı ödeneğinin hesaplanmasında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Emeklilerin maaş farklarının geçtiğimiz ocak ayında olduğu gibi ay sonunda ya da Ağustos ayının ilk günlerinde hesaplara geçmesi bekleniyor.

Emekli zam farklarının yatacağı tarihe dair net bilgiler yakın zaman içinde SGK tarafından yapılacak.