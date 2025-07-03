Öğretmen maaşı ne kadar oldu? 2025 Temmuz uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları

Memur ve memur emeklilerinin 2025 yılının ikinci 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi. Memur maaşlarının açıklanması ile öğretenlerin güncel maaş zamları da merak ediliyor. Peki, öğretmenler ne kadar maaş alacak? Öğretmen maaş zammı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini kamuoyuna duyurdu. Memurlara toplu sözleşme gereği, bu yılın ikinci yarısı için temmuzda yüzde 5 zam verilecek, ayrıca buna enflasyon farkı da eklenecek. Memur ve memur emeklilerine yüzde 15,57 zam yapılacak.

ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU?

1/4 öğretmen maaşları 2025 ocak zammıyla 52.935 TL olmuştu. Yüzde 15,57 oranındaki memur zammı ile 1/4 öğretmen maaşının 61.176 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

1/4 uzman öğretmen maaşları 2025 ocak zammıyla 58.663 TL olarak açıklanmıştı.

Yüzde 15,57 oranındaki memur zammı ile uzman öğretmen maaşının 67.796 TL'ye yükseleceği tahmin ediliyor.