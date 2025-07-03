Haziran ayı enflasyon oranı 3 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklandı. Son 6 aylık enflasyon farkının netleşmesiyle memur maaş zamları da belli oldu. 2025 Temmuz enflasyonuna göre polis, komiser ve başkomiser maaş zaamı ne kadar oldu araştırılıyor. İşte 2025 Temmuz 6 aylık enflasyon farkı ile netleşen polis maaşları...

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları, 6 aylık enflasyon verileri ile emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamları netleştirdi. Milyonlarca polis, temmuz zammıyla güncellenecek yeni maaşları araştırıyor. Polis maaşları ne kadar oldu, 2025 Temmuz polis, komiser ve başkomiser maaş zammı belli oldu.

POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece memur ve emeklinin zammını belirleyen oranlar da ortaya çıktı. Polis maaşlarını da doğrudan etkileyen oran ile yeni polis maaşları 6 aylık enflasyon ile güncellenecek.

6 aylık enflasyon yüzde16,67 oldu. Buna göre memur ve memur emeklilerine yüzde 15,57 zam yapılacak.

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2025 TEMMUZ POLİS, KOMİSER, BAŞKOMİSER MAAŞ ZAMMI

Enflasyon verileri ışığında belirlenen polis, komiser ve başkomiser maaşlarına yüzde 15,57 zam yapılacak. Buna göre zamlı polis maaşları şu şekilde:

Polis Memuru (8/1): 2025 Ocak: 56.845 TL, 2025 Temmuz: 65.669 TL

Emekli polis ve başkomiser maaşları şu şekilde:

Polis Memuru (1/4): 2025 Ocak: 29.536, 2025 Temmuz: 34.225 TL

Başkomiser (1/4): 2025 Ocak: 30.040 TL, 2025 Temmuz: 34.717 TL