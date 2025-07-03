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Evde bakım ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu? TÜİK enflasyon verisiyle netleşti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Evde bakım ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu? TÜİK enflasyon verisiyle netleşti
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Temmuz 2025 memur zammı sonrası evde bakım parası ve 65 yaş aylığı belli oldu. TÜİK enflasyon verisiyle netleşen zam oranları ve Haziran ayı enflasyon verisi ile evde bakım ve 65 yaş aylığı gündemde.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz 2025'te açıkladığı Haziran ayı enflasyon verileri memur ve memur emeklilerine yüzde 15,57 zam yapıldı. Bu artışla Evde bakım parası ve 65 yaş aylığı da netlik kazandı. 

EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Evde bakım yardımı, Temmuz 2025 zammıyla birlikte 10 bin 124 TL'den 11 bin 699 TL'ye çıktı. Evde bakım yardımı, memur maaşı katsayısına endeskli olarak enflasyon oranındaki yüzde 16,67'şik artışla yeniden hesaplandı. Aile ve Sosyal Hizmetler tarafından ödenen bu para, engelli ya da bakıma muhtaç kişilere destek sunuyor. 

Evde bakım ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu? TÜİK enflasyon verisiyle netleşti - 1. Resim

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

65 yaş aylığı, Temmuz 2025 itibarıyla 4 bin 664 TL'den 5 bin 389 TL'ye yükseldi. 65 yaş üzeri için yapılan bu ödeme herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve ekonomik olarak dezavantajlı durumdaki vatandaşlara sağlanıyor. 

Memur maaş katsayısındaki yüzde 15,57'lik artış 65 yaş aylığını doğrudan etkiliyor. 

Evde bakım ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu? TÜİK enflasyon verisiyle netleşti - 2. Resim

EVDE BAKIM PARASI VE 65 YAŞ AYLIĞI TEMMUZ 2025'TE NE KADAR ARTTI?

Evde bakım yardımı 10 bin 124 TL'den 11 bin 699 TL'ye, 65 yaş aylığı ise (yaşlılık) 4 bin 664 TL'den 5 bin 389 TL'ye yükseldi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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