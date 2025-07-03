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ÖTV zammı belli oldu! Benzin, motorin, otogaz ve sigarada büyük fiyat artışı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ÖTV zammı belli oldu! Benzin, motorin, otogaz ve sigarada büyük fiyat artışı
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Enflasyon rakamlarıyla Özel Tüketim Vergisi'nde de (ÖTV) artış oldu. Bu kapsamda akaryakıt, tütün ve alkollü içeceklerde ÖTV artışı yüzde 15,71 olarak açıklandı. ÖTV'deki artış akaryakıta 2 liradan fazla, sigaraya ise paket başına 8-10 lira zam olarak yansıyacak. İşte detaylar...

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından birçok kalemde artış oldu. Bunlardan bir tanesi de sigara, alkol ve akaryakıt fiyatları... Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi kapsamında, sigara, alkol, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına otomatik zam uygulanıyor.

ÖTV ZAMMI YÜZDE 15,71

ÖTV zammı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak yapılıyor. Bu kapsamda akaryakıt, tütün ve alkollü içeceklerde ÖTV artışı yüzde 15,71 olarak açıklandı. 

ÖTV zammı belli oldu! Benzin, motorin, otogaz ve sigarada büyük fiyat artışı - 1. Resim

BENZİN VE MOTORİNE 2 LİRADAN FAZLA ZAM 

Yüzde 15,71'lik ÖTV zammı benzin ve motorinde 2 liradan fazla fiyat artışına neden oldu. Buna göre; benzinde 2 lira 26 kuruş, motorinde 2 lira 12 kuruş, otogazda ise 97 kuruş ÖTV zammı geldi. Zamlı fiyatların pompaya bu gece yarısı yansıması bekleniyor.

ÖTV zammı belli oldu! Benzin, motorin, otogaz ve sigarada büyük fiyat artışı - 2. Resim

3 TEMMUZ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 

ŞehirBenzinMotorinOtogaz
İstanbul Avrupa48,9350,2425,09
İstanbul Anadolu48,7950,1324,49
Ankara49,6151,1024,99
İzmir49,9351,4324,94

SİGARAYA 10 LİRALIK ZAM 

ÖTV artışı nedeniyle sigaraya da zam gelecek. ÖTV zammının sigaraya paket başına 8-10 TL olarak yansıması bekleniyor. 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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