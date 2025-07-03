ÖTV zammı belli oldu! Benzin, motorin, otogaz ve sigarada büyük fiyat artışı

Enflasyon rakamlarıyla Özel Tüketim Vergisi'nde de (ÖTV) artış oldu. Bu kapsamda akaryakıt, tütün ve alkollü içeceklerde ÖTV artışı yüzde 15,71 olarak açıklandı. ÖTV'deki artış akaryakıta 2 liradan fazla, sigaraya ise paket başına 8-10 lira zam olarak yansıyacak. İşte detaylar...

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından birçok kalemde artış oldu. Bunlardan bir tanesi de sigara, alkol ve akaryakıt fiyatları... Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi kapsamında, sigara, alkol, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına otomatik zam uygulanıyor.

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ÖTV ZAMMI YÜZDE 15,71

ÖTV zammı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak yapılıyor. Bu kapsamda akaryakıt, tütün ve alkollü içeceklerde ÖTV artışı yüzde 15,71 olarak açıklandı.

BENZİN VE MOTORİNE 2 LİRADAN FAZLA ZAM

Yüzde 15,71'lik ÖTV zammı benzin ve motorinde 2 liradan fazla fiyat artışına neden oldu. Buna göre; benzinde 2 lira 26 kuruş, motorinde 2 lira 12 kuruş, otogazda ise 97 kuruş ÖTV zammı geldi. Zamlı fiyatların pompaya bu gece yarısı yansıması bekleniyor.

3 TEMMUZ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Şehir Benzin Motorin Otogaz İstanbul Avrupa 48,93 50,24 25,09 İstanbul Anadolu 48,79 50,13 24,49 Ankara 49,61 51,10 24,99 İzmir 49,93 51,43 24,94

SİGARAYA 10 LİRALIK ZAM

ÖTV artışı nedeniyle sigaraya da zam gelecek. ÖTV zammının sigaraya paket başına 8-10 TL olarak yansıması bekleniyor.