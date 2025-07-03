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RTÜK'ün Sözcü TV ve TELE1 kararı! Üst sınırdan ceza: Nedeni belli oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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RTÜK&#039;ün Sözcü TV ve TELE1 kararı! Üst sınırdan ceza: Nedeni belli oldu
RTÜK, TELE1, İdari Para Cezası, Karikatür, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Leman dergisinin 26 Haziran tarihli sayısında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ile Hazreti Musa'yı hedef alan karikatür için kullanılan ifadeler nedeniyle Sözcü TV'ye, CHP'nin Saraçhane mitinginde kullanılan bir ifadenin de altyazılarla meşrulaştırılmaya çalışıldığı gerekçesiyle TELE1'e üst sınırdan idari para cezası uyguladı.

RTÜK, Leman dergisindeki Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ile Hazreti Musa karikatürlerinin ardından Sözcü TV'de yayınlanan "Para Politika" programında, Dr. Murat Kubilay'ın kullandığı "Türkiye Müslüman bir ülke değildir" ifadesine ilişkin incelemelerini tamamladı. 3 Temmuz tarihli üst kurul toplantısında, RTÜK izleme uzmanlarının hazırladığı rapor değerlendirilerek, Kubilay'ın ifadesinin "toplumu ayrıştırıcı ve nefret duyguları oluşturucu nitelikte" olduğu, "milli ve manevi değerlerle çeliştiği" ifade edildi.

RTÜK'ün Sözcü TV ve TELE1 kararı! Üst sınırdan ceza: Nedeni belli oldu - 1. Resim

Toplantıda, "Türkiye Müslüman bir ülke değildir" ve "İslam'ın siyasileştirilmişliği" şeklindeki ifadelerin "toplumsal barışı tehdit ettiği", "ciddi ayrımcılığa ve kutuplaşmaya yol açabileceği" belirtildi. Yayının, "toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olduğu" tespit edilerek, Sözcü TV'ye üst sınırdan idari para cezası ve program durdurma yaptırımı uygulandı.

TELE1'İN "CUNTA BAŞKANI" İFADESİNE ÜST SINIRDAN CEZA

TELE1'deki "4 Soru 4 Yanıt" programında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerinin tekrar tekrar ekrana getirilmesi ve "Cunta Başkanı" ifadesinin altyazılarla meşrulaştırılmaya çalışıldığı gerekçesiyle kanala ceza uygulandı.

RTÜK'ün Sözcü TV ve TELE1 kararı! Üst sınırdan ceza: Nedeni belli oldu - 2. Resim

RTÜK, söz konusu yayının 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinde yer alan "İnsan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez" hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle TELE1'e üst sınırdan idari para cezasına karar verdi.​​​​​​​

Kaynak: Anadolu Ajansı

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