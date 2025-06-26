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RTÜK'ten, Netflix ve Spotify'a ceza yağdı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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RTÜK&#039;ten, Netflix ve Spotify&#039;a ceza yağdı!
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Netflix'teki "Barda" filminde yer alan şiddet sahneleri ile Spotify'daki bazı argo ve küfürlü şarkı sözlerinin, toplumun milli ve manevi değerlerine aykırı olduğu gerekçesiyle her iki platforma da yüzde 5 oranında idari para cezası uyguladı. Spotify'a ayrıca söz konusu içeriklerin katalogdan çıkarılması talimatı verildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dijital içerik platformlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. RTÜK, Netflix ve Spotify'a bazı içeriklerde yer alan ifadeler ve sahneler nedeniyle idari para cezaları uyguladı.

NETFLİX'E "BARDA" FİLMİ NEDENİYLE CEZA

Netflix'te yayımlanan "Barda" isimli filmdeki şiddet sahneleri, RTÜK’ün radarına takıldı. Kurul, söz konusu sahnelerin "şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamayacağı" ve "toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamayacağı" yönündeki mevzuatı ihlal ettiğini belirterek platforma yüzde 5 oranında idari para cezası verdi.

SPOTİFY'A ARGO VE KÜFÜRLÜ İÇERİKLER NEDENİYLE YAPTIRIM

RTÜK, dijital müzik platformu Spotify'a da bazı şarkılarda yer alan argo ve küfürlü ifadeler gerekçesiyle yaptırım uyguladı. Bu içeriklerin toplumun milli ve manevi değerlerine aykırı olabileceği değerlendirildi. Kurul, "toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka aykırı olamaz" hükmünü ihlal eden platforma yüzde 5 oranında idari para cezası verirken, ilgili içeriklerin katalogdan çıkarılmasına da karar verdi.

DENETİMLER SÜRECEK

RTÜK yetkilileri, dijital platformlardaki içeriklerin toplum değerleriyle uyumlu olması gerektiğini vurgulayarak, benzer denetim ve yaptırımların süreceğini ifade etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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