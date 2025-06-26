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RTÜK'ten Halk TV'ye 10 gün ekran karartma cezası! Tekrarlarsa lisansı iptal olacak

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RTÜK&#039;ten Halk TV&#039;ye 10 gün ekran karartma cezası! Tekrarlarsa lisansı iptal olacak
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Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV'deki bir programda konuğun sözlerinden dolayı kanala 10 gün yayın durdurma cezası ve yüzde 3 para cezası uyguladı. Halk TV, 1 yıl içinde benzer bir ceza daha alırsa lisansı iptal edilecek.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV'ye tarihinin en ağır cezasını kesti.

RTÜK, Halk TV’de yayımlanan "Sinem Fıstıkoğlu ile Sansürsüz" programına ilişkin iki ayrı gerekçeyle yaptırım kararı aldı.

HALK TV'NİN LİSANSI İPTAL OLABİLİR

Kurul, programda Atom Mühendisi Prof. Dr. Tolga Yarman’ın kullandığı “Türkiye dincileşiyor değil, mezhebileşiyor” ve “Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün adının konulmasından itibaren bakarsak İran'a karşı azmettirildik” ifadelerinin, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle yayıncı kuruluşa 10 gün yayın durdurma cezası verdi. RTÜK mevzuatına göre benzer ihlalin bir yıl içinde tekrar edilmesi durumunda kanalın yayın lisansı iptal edilebiliyor.

YÜZDE 3 PARA CEZASI DA KESİLDİ

Öte yandan, aynı programda CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum hakkında yaptığı değerlendirmeler nedeniyle de Halk TV’ye %3 oranında idari para cezası kesildi. RTÜK, bu ifadelerin “insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı davranılmadığı” ve “eleştiri sınırlarını aşan, küçük düşürücü nitelikte olduğu” kanaatine vardı.

RTÜK’ün aldığı kararlar, kurul üyelerinin oy çokluğuyla alındı.

Öte yandan, Tele 1 ve Sözcü TV'ye de para cezası kesildiği öğrenildi.

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, "Tele 1, Halk TV ve Sözcü TV’nin bir yıl içerinde "Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz” hükmünden veya  "halkı kin ve düşmanlığa teşvik" maddesinden ceza almaları halinde lisanları iptal edilebilecek." ifadelerini kullandı.

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