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RTÜK’ten medya kuruluşlarına uyarı: Kadınlar reyting kurbanı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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RTÜK’ten medya kuruluşlarına uyarı: Kadınlar reyting kurbanı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Özellikle gündüz kuşağı programlarında şiddetin sıradanlaştırıldığı ve kadın mağduriyetinin reyting uğruna istismar edildiği vurgulandı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) medya kuruluşlarını kadına yönelik şiddetin ekranlarda normalleştirilmemesi konusunda uyardı. Televizyon ve dijital platformlara toplumsal sorumluluk çağrısı yapılırken, özellikle gündüz kuşağı programlarında kadınların yaşadığı mağduriyetlerin reyting uğruna istismar edilmemesi istendi.

TİCARİ KAYGI KAMU YARARININ ÖNÜNE GEÇİYOR

Reyting ve ticari kaygıların çoğu zaman kamu yararının önüne geçtiği, özellikle gündüz kuşağı programlarında şiddetin sıradanlaştırıldığı ve kadın mağduriyetinin reyting uğruna istismar edildiği vurgulandı. Kadına yönelik şiddetin sabah programlarından akşam dizilerine kadar gün boyunca ekrana taşınmasının, “kırık cam teorisi” etkisi oluşturarak şiddetin toplumda yeniden üretimine zemin hazırladığı belirtildi. Bu tür yapımların, çözüm üretmek yerine kışkırtıcı dille sunulduğu ve kamu kurumlarına olan güveni sarstığı ifade edildi.

KADIN BEDENİ REYTİNG UĞRUNA METALAŞIYOR

Raporda, kadın bedeninin ve mağduriyetinin medya tarafından reyting uğruna metalaştırıldığına dikkat çekildi. “Gerçekleri gösteriyoruz” iddiasıyla sunulan yapımların, kadına yönelik şiddeti normalleştirdiği ve toplumda kanıksanmasına neden olduğu kaydedildi. Medyanın, Türk toplumunun tarihsel ve kültürel değerlerinden uzaklaştığı, Anadolu kadınının üretici ve dönüştürücü kimliğine yeteri kadar yer vermediği ifade edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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