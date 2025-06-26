RTÜK Başkanı Şahin'den Üst Kurul üyesi Taşcı'ya sert tepki: Yasal yollardan hesap soracağız

RTÜK'ün Halk TV, Tele 1 ve Sözcü TV dahil bazı yayın kuruluşlarına verdiği cezalar sonrası ortalık karıştı. Üst Kurul Üyesi İlhan Taşcı, kararlara tepki gösterince RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den sert cevap geldi. Şahin, Taşcı'yı dezenformasyon yapmakla suçlayarak "Yalnızca RTÜK'ün değil, kamusal sorumluluğun da itibarını zedeliyor." dedi. Şahin ayrıca, Taşcı hakkında yasal yollardan hesap soracaklarını ifade etti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), kural ihlali yapan bazı kanallara ve platformlara ceza vermesine Üst Kurul üyesi İlhan Taşcı tepki gösterdi. Taşcı'ya RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den sert bir cevap geldi.

RTÜK, yayın ihlalleri nedeniyle Halk TV, Tele 1 ve Sözcü TV'nin de aralarında yer aldığı 4 televizyon kanalı ile 2 dijital platforma ceza verirken, üç internet sitesine yönelik erişim engelini kaldırdı. Üst Kurul üyesi İlhan Taşcı ise, verilen cezalara "RTÜK Başkanı'nın kılıcı televizyonların üzerinde sallanacak…" notuyla tepki gösterdi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise, Taşcı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalara cevap verdi. Şahin, "Her Üst Kurul toplantısının ardından alınan kararları çarpıtmakta adeta 'uzmanlaşan' sosyal medya fenomeni ve Kurulumuzun CHP Üyesi (!) İlhan Taşcı, aynı yöntemi bugün de sürdürmüştür." dedi.

"İLHAN TAŞCI'NIN BU TUTUMU EN HAFİF İFADEYLE NEZAKETSİZLİKTİR"

"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatının ardından ortaya attığı iddiaların aksine, söz konusu ceza Akit TV'ye yönelik eleştiriler nedeniyle değil; yayında toplumun bir kesimini 'Siyasal İslamcı' ve 'ırkçı' olarak hedef alan sunucunun ifadeleri nedeniyle verilmiştir." diyen Şahin, "Böyle büyük bir acı karşısında toplumun tüm kesimleri ortak bir tavır sergileyerek taziye mesajlarını paylaşırken, İlhan Taşcı'nın bu tutumu en hafif ifadeyle nezaketsizliktir." ifadelerini kullandı.

"YALNIZ RTÜK'ÜN KURUMSAL İTİBARINI DEĞİL, KAMUSAL SORUMLULUK BİLİNCİNİ DE ZEDELEMİŞTİR"

Zeyrek'in vefatı sonrasında siyasi fayda devşirmeye çalışmanın, kararı çarpıtarak RTÜK’ü suçlamanın ve acı üzerinden siyasi tavır üretmenin İlhan Taşcı'ya yakışmadığını belirten Şahin, "Bu yaklaşım yalnızca RTÜK'ün kurumsal itibarını değil, aynı zamanda kamusal sorumluluk bilincini de zedelemektedir." dedi.

"OLAYLARIN DOĞRUSUNU ÖĞRENMEK İSTEYEN SİYASİLERİMİZE TELEFONLARIMIZ 24 SAAT AÇIK"

RTÜK Başkanı Şahin, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: