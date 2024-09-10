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Bakan Hakan Fidan, Mısır'da Netanyahu'nun destekçilerine tepki gösterdi: Hesap verecekler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'daki Arap Ligi 162. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı. İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki gösteren Bakan Fidan, Netanyahu'ya destek verenlerin de yargılanacağını vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in, Kudüs'ün kimliğini değiştirme ve Harem-i Şerif'teki tarihi statükoyu ihlal etme yönündeki çabalarının pervasız olduğunu belirterek, "İslam dünyası, Harem-i Şerif'in İslami kimliğini korumak için ne gerekiyorsa yapacaktır." dedi.

Hakan Fidan Mısır'da
Hakan Fidan, Mısır'da temaslarda bulundu

GAZZE İÇİN ÖNEMLİ ÇAĞRI

Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de, Arap Ligi 162. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

İsrail'in, Kudüs'ün kimliğini değiştirme ve Harem-i Şerif'teki tarihi statükoyu ihlal etme yönündeki çabalarının pervasız olduğunu söyleyen Fidan, "Yüzlerce radikal İsraillinin polis koruması altında Harem-i Şerif'e saldırması küstah bir provokasyondur." diye konuştu.

Fidan, bakanların bu tür provokasyonlara dahil olmasının, İsrail hükümetinin ahlaki çöküşünün derecesini gösterdiğini vurgulayarak, "Herkes şunu bilmeli: İslam dünyası, Harem-i Şerif'in İslami kimliğini korumak için elinden geleni yapacaktır. Aynı ruhla, uluslararası topluma İsrail'in eylemlerini durdurması için baskı yapmak üzere ortak eylemimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Hakan Fidan, Mısır'da Netanyahu'nun destekçilerine tepki gösterdi: Hesap verecekler - 2. Resim

"NETANYAHU'YA DESTEK VERENLER DE HESAP VERECEK"

Gazze konusuna ilişkin, Türkiye'nin Güney Afrika tarafından başlatılan Uluslararası Adalet Divanındaki davaya müdahale beyanını sunduğunu hatırlatan Fidan, Gazze'de dökülen kanın, İsrail'in önceki saldırılarının cezasız kalmasının doğrudan sonucu olduğuna dikkati çekti.

Dışişleri Bakanı Fidan, şunları kaydetti:

"Bu sefer farklı olmak zorunda. Sorumlular uluslararası mahkemelerde hesap vermeli. Bir şeyin açıklığa kavuşturulması gerekiyor: Netanyahu'ya destek vermeye devam edenler, devam eden soykırımın da suç ortakları oluyorlar. Onlar da hesap verecekler."

Bakan Hakan Fidan, Mısır'da Netanyahu'nun destekçilerine tepki gösterdi: Hesap verecekler - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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