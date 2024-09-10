Erdoğan İslam İttifakı kuruyor! ABD, İsrail ve Arap basını yazdı...

Amerikan New York Post, “Türkiye Cumhurbaşkanı, İsrail’e karşı İslam ittifakını topluyor” dedi. İsrailli Maariv gazetesi, “Erdoğan, ‘İsrail terörünü durduracak olan yegane adım İslam ülkelerinin ittifakıdır’ dedi” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gazze’ye ölüm yağdıran katil İsrail’e karşı ittifak çağrısı Rusya’dan ABD’ye, İran’dan İsrail’e, Lübnan’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne birçok ülkede ses getirdi.

İsrail basınından Maariv gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İslam ittifakı”nı bir araya getirmek için harekete geçtiğini, Mısır Devlet Başkanı Sisi’nin Türkiye ziyaretinin de bu adımlardan biri olduğunu yazdı. Sisi’nin Türkiye ziyaretinin arka planına vurgu yapan gazete, “Erdoğan, İsrail’i durdurmak için İslam ittifakı çağrısı yaptı. Erdoğan, ‘İsrail şımarıklığını, İsrail haydutluğunu, İsrail’in devlet terörünü durduracak yegane adım İslam ülkelerinin ittifakıdır’ cümlesini kurarak bu konudaki kararlılığını dünyaya ilan etti” yorumunda bulundu.

ARAP BASINI: İTTİFAK

Aynı şekilde Arap basını da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İslam dünyasının İsrail’e karşı ortak hareket etme çağrısına büyük yer verdi.

Orta Doğu haberleriyle tanınan Middle East Eye ve Arab News yayın organları ile Lübnan televizyonu El Meyadin Erdoğan’ın sözlerini manşetlerine taşıdı. El Meyadin televizyonu, “Erdoğan, İsrail’e karşı İslam ittifakı çağrısı yapıyor” başlığı ile izleyicilerine seslenerek, Mısır Devlet Başkanı Sisi’nin Türkiye ziyaretinin bu açıdan önemli olduğunu dile getirdi.

Rusya’da ise, devlet kanalı RT de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail’e karşı yaptığı ittifak çağrısına geniş yer verdi. Erdoğan’ın “İslam dünyasının tek ses olması halinde İsrail’in durdurulabileceği” ifadelerine yer veren Rus kanalı, “Erdoğan İsrail’e karşı İslam ittifakı istiyor. Erdoğan’ın çağrısı sadece Arap dünyasında değil dünyada da ses getirmeye devam ediyor” yorumunu yaptı.

AMERİKAN GAZETELERİ

Öte yandan, Amerikan New York Post gazetesi de, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail’e karşı söylemlerini sertleştirmesinin yanı sıra İslam dünyasını bir araya getirmeye çalıştığını okuyucularına aktardı. Gazete, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in yayılmasıyla büyüyen tehdide karşı İslam ittifakını bir araya getiriyor” ifadeleri ile haberi aktardı.

“FİLİSTİN’İN HAMİSİ”

İran haber ajansı ISNA ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uzun süredir kendisini Filistinlilerin büyük koruyucusu olarak konumlandırdığı, hem söz hem de fiilleriyle bunu ispatladığı yorumunu yaptı. BAE’den El Arabiya da, Erdoğan’ın yorumunun Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi’nin Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülmesinin ardından geldiğini bildirdi. El Arabiya, “Eygi’nin ölüm haberi ile birlikte Erdoğan çok daha sertleşti” ifadelerini kullandı.